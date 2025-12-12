Dos puestos a reforzar en Guaraní

El técnico de Guaraní, Víctor Bernay, conversó este viernes con Fútbol a lo Grande y se refirió a la planificación que vienen haciendo de cara a lo que será el 2026. El Aborigen apunta a ser nuevamente protagonista en la próxima temporada.

Según el DT, estuvieron trabajando con los diferentes profesionales del equipo de manera a entregarle a los jugadores un manual de procedimientos para que lo realicen durante las vacaciones y puedan llegar al inicio de la pretemporada en optimas condiciones.

“La intención es que lleguen al primer día, en óptimas condiciones. No hacemos acondicionamiento, arrancamos con intensidad y tienen que estar en condiciones” dijo en la 1080 AM.

Respecto al mercado de pases, el DT dijo que no estila traer muchos jugadores, pero que el interés está en traer a un volante y un defensor zurdo. Con respecto al plantel, comentó que trabajará con 27 o 28 jugadores, entre los que estarán algunos futbolistas que estaban a préstamo en otros clubes como César Ramírez, Jesús Llano, Matías López y además un grupo de la reserva.