16 dic. 2025
Fórmula 1

La Fórmula Uno regresará al circuito de Portimao

La Fórmula Uno ha anunciado que volverá a disputar carreras en el Autódromo Internacional do Algarve, popularmente conocido como Portimao, durante los años 2027 y 2028, fruto de un acuerdo alcanzado con el gobierno luso, Turismo de Portugal y el promotor Parklagar, Parques Tecnológicos e Deportivos.

Diciembre 16, 2025 07:13 a. m. • 
Por Redacción D10
formula1.jpg

Hamilton tiene un recuerdo especial en Portugal.

De esta manera, la disciplina regresará a un trazado donde únicamente estuvo en los años 2020 y 2021, con Hamilton superando el récord de victorias del alemán Michael Schumacher en el segundo de ellos; y a un país que ya ha acogido carreras en Oporto, en Monsanto y en Estoril, donde el brasileño Ayrton Senna, posteriormente tres veces campeón del mundo, logró su primera victoria en el año 1985.

“Estoy encantado de ver a Portimão regresar al calendario de la Fórmula 1 y de que el deporte continúe encendiendo la pasión de nuestra increíble afición portuguesa. El circuito ofrece emoción en pista desde la primera curva hasta la bandera a cuadros, y su energía hace que los aficionados se levanten de sus asientos”, señaló Stefano Domenicali, presidente y CEO de Fórmula Uno.

“El Gran Premio de Portugal de F1 tendrá un impacto directo en la actividad económica, generando oportunidades a lo largo de toda la cadena económica y proyectando al país como un destino competitivo y fiable. Refuerza nuestra estrategia de desarrollo regional, poniendo en valor los territorios y creando oportunidades para las economías locales. Será un evento que, además de ser una fuente de prestigio para nuestro país, potenciará la imagen de Portugal en todo el mundo”, indicó Manuel Castro Almeida, ministro de Economía y de Cohesión Territorial.

Por su parte Jaime Costa, presidente y CEO del circuito, apuntó: “Estamos encantados de dar la bienvenida de nuevo a la Fórmula Uno en Portugal y al Autódromo Internacional do Algarve. El Gran Premio de Portugal mostrará la excelencia de nuestro circuito y la pasión de nuestros aficionados, ofreciendo un potente impulso para nuestro turismo, la región y la comunidad”.

Fórmula 1 Portugal Otros Deportes
Redacción D10
Más contenido de esta sección
franco colapinto.jpg
Fórmula 1
Franco Colapinto sufre un accidente durante un test en Hungría
El piloto argentino Franco Colapinto, del equipo Alpine de Fórmula Uno, sufrió este miércoles un accidente en la curva 11 del circuito de Hungaroring (Hungría).
Agosto 06, 2025 03:12 p. m.
 · 
Redacción D10
20250803_133740.jpg
Fórmula 1
Norris gana la batalla de Hungría
El piloto británico de la escudería McLaren Lando Norris consiguió anotarse una más que balsámica victoria en el Gran Premio de Hungría.
Agosto 03, 2025 01:39 p. m.
 · 
Redacción D10
20250706_180002.jpg
Fórmula 1
Norris gana en Inglaterra y recorta a Piastri, sancionado, en una carrera loca
El inglés Lando Norris (McLaren) se impuso en el Gran Premio de Gran Bretaña a su compañero de equipo, el australiano Oscar Piastri, en una carrera loca.
Julio 06, 2025 06:01 p. m.
 · 
Redacción D10
AUTO-PRIX-F1-AUT
Fórmula 1
Norris lidera otro doblete McLaren en Austria
El inglés Lando Norris (McLaren) ganó el Gran Premio de Austria, el undécimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputó este domingo en el Red Bull Ring de Spielberg, en Estiria; donde lideró el cuarto ‘doblete’ de su escudería esta temporada.
Junio 29, 2025 12:52 p. m.
 · 
Redacción D10
GuiydYYWIAA55jH.jpeg
Fórmula 1
Norris no tira la toalla
El inglés Lando Norris (McLaren) sale primero este domingo en el Gran Premio de Austria, el undécimo del Mundial de Fórmula Uno, en el Red Bull Ring de Spielberg, donde su compañero, el australiano Oscar Piastri (McLaren), líder del certamen -con 22 puntos más que él- lo hará desde la tercera posición; en una parrilla en la que los Ferrari del monegasco Charles Leclerc y del séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton ocupan el segundo y el cuarto puesto.
Junio 28, 2025 02:41 p. m.
 · 
Redacción D10
GtgdpJ2bQAARGLQ.jpeg
Fórmula 1
Russell gana en Montreal y Piastri es más líder
El inglés George Russell (Mercedes) ganó este domingo el Gran Premio de Canadá, décima prueba del Mundial de Fórmula Uno y que se disputó en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal.
Junio 15, 2025 05:08 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más