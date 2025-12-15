Riveros quiere migrar de la Toldería a Sanlo

Guaraní, el vicecampeón del Clausura 2025, continúa en su etapa de reestructuración de cara a los desafíos del próximo año: Apertura, Clausura, Libertadores (Fase 2) y la Copa Paraguay. El entrenador Víctor Bernay ya había iniciado la poda y según lo manifestado días atrás a FALG los cambios continuarán. Recordemos que la institución había comunicado la salida de William Mendieta, Aldo Maíz, Juan Patiño y Gustavo Marecos.

En ese contexto, y sin conocer aún su futuro, el zaguero Paul Riveros habló ayer a La Sobremesa de FALG y confirmó que recibió un llamado del DT de San Lorenzo, Sergio Orteman, que quiere contar con él para la temporada 2026. “El entrenador Sergio (Orteman) me llamó, me comentó que quiere contar conmigo. Todavía tengo contrato con Guaraní, depende del club y del profe Víctor (Bernay); si no me van a tener en cuenta sería lindo sumarme a San Lorenzo”, expresó al respecto Riveros.

El defensor casi no tuvo participación en el Clausura 2025, disputó un partido. Esta situación pone en duda su continuidad para los desafíos del Aborigen el año próximo.

CANDIDATOS. Los otros futbolistas apuntados para salir a préstamo de la institución serían Fernando Román, Ángel Aquino, Víctor Céspedes, Alan Pereira, Octavio Alfonso y Jesús Alvarenga.

Por otra parte, la plantilla legendaria iniciará mañana los estudios médicos para encarar la pretemporada que iniciará los primeros días de enero en Encarnación (Itapúa).