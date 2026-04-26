Dos partidos cierran la fecha 18 del Apertura

Desde las 17:45 chocan 2 de Mayo y Guaraní en el estadio Río Parapití. Dos equipos que llegan con realidades distintas. El Gallo norteño viene de sufrir una durísima derrota 5-0 ante Recoleta, mientras que el Aborigen derrotó la fecha pasada por 2-1 a Luqueño. Arbitrará Derlis Benítez.

El segundo juego de la jornada lo sostendrán los equipos de San Lorenzo y Rubio Ñu, desde las 20:00 en el Gunther Vogel. El equipo rayadito la fecha pasada cayó por 2-1 ante Trinidense, mientras que el Albiverde viene de golear por 3-0 a Libertad. El árbitro de este compromiso será Juan Gabriel Benítez.