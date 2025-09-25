Dos choques para cerrar la semana 12

Con la misión de ubicarse entre los mejores de la Copa de Todos, el Gallo Norteño y el equipo de Minga Guazú de Alto Paraná se medirán por los octavos de final. El encuentro se llevará a cabo desde las 15:30 en el estadio Río Parapití de la ciudad de Pedro Juan Caballero.

El “2” en la fase anterior dejó fuera de competencia a Encarnación FC y Minga eliminó al Luqueño desde el punto penal (5-4). El ganador de este cruce será el rival de Tembetary.

En Palomar. Mientras que el choque entre el Kelito vs. el Triangulo Rojo de la Chacarita se jugará desde las 18:30 en el estadio Emiliano Ghezzi. River en los 16avos dejó fuera de competencia a Santaní (1-0) y Resi venció 2-0 a Pettirossi; el vencedor se medirá al ganador de Libertad vs. Guaraní.