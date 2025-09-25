25 sept. 2025
Copa Paraguay

Dos choques para cerrar la semana 12

Sportivo 2 de Mayo vs. Minga Guazú y River Plate vs. Resistencia marcarán el cierre de la semana 12 de la Copa Paraguay 2025.

Septiembre 25, 2025 07:44 a. m. • 
Por Redacción D10
G1pJ37MXUAAAcjC.jpeg

La Copa de Todos prosigue con dos encuentros.

Foto: Gentileza

Con la misión de ubicarse entre los mejores de la Copa de Todos, el Gallo Norteño y el equipo de Minga Guazú de Alto Paraná se medirán por los octavos de final. El encuentro se llevará a cabo desde las 15:30 en el estadio Río Parapití de la ciudad de Pedro Juan Caballero.

El “2” en la fase anterior dejó fuera de competencia a Encarnación FC y Minga eliminó al Luqueño desde el punto penal (5-4). El ganador de este cruce será el rival de Tembetary.

En Palomar. Mientras que el choque entre el Kelito vs. el Triangulo Rojo de la Chacarita se jugará desde las 18:30 en el estadio Emiliano Ghezzi. River en los 16avos dejó fuera de competencia a Santaní (1-0) y Resi venció 2-0 a Pettirossi; el vencedor se medirá al ganador de Libertad vs. Guaraní.

Copa Paraguay Fútbol paraguayo
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Avanza la V.jfif
Copa Paraguay
Ameliano sufre pero avanza a los octavos de la Copa Paraguay
Ameliano accedió la siguiente fase de la Copa Paraguay superando al 12 de Junio de Villa Hayes desde los 12 pasos, el resultado fue de 4-1.
Septiembre 03, 2025 09:04 p. m.
 · 
Redacción D10
olimpia copa paraguay.jpg
Copa Paraguay
Olimpia golea a Fernando y avanza a octavos de la Copa Paraguay
Sin pasar sobresaltos, Olimpia goleó este miércoles por 3-0 a Fernando de la Mora en la Fase 3 de la Copa Paraguay y avanzó a los octavos de final de la competencia.
Septiembre 03, 2025 05:51 p. m.
 · 
Redacción D10
Tacuary.jfif
Copa Paraguay
Tacuary gana la pulseada ante San Lorenzo, desde el punto penal
En el arranque de la última jornada de clasificación a los octavos de final, San Lorenzo y Tacuary empataron (1-1) en tiempo normal y desde los 12 pasos fue el equipo de barrio Jara quién se quedó con el boleto a siguiente fase.
Septiembre 03, 2025 04:29 p. m.
 · 
Redacción D10
Gz3EWlDWEAA8Okb.jpeg
Copa Paraguay
Olimpia hace su estreno en la Copa Paraguay
Olimpia se presenta hoy en el estadio Facundo de León Fossati de Villa Hayes para enfrentar a Fernando de la Mora, de la categoría Intermedia, desde las 16:00, en el marco de los 16avos de final de la Copa Paraguay 2025.
Septiembre 03, 2025 07:50 a. m.
 · 
Redacción D10
trttt.jfif
Copa Paraguay
Tembetary gana con lo justo y avanza de ronda
Atlético Tembetary venció a Carapeguá y avanzó a los octavos de final de la Copa Paraguay 2025.
Septiembre 02, 2025 08:44 p. m.
Sol de América.jfif
Copa Paraguay
Salto danzarín a octavos de Copa Paraguay
Sol de América venció por la mínima a Recoleta FC en el juego correspondiente a los 16avos de final de la Copa Paraguay 2025 y se instaló entre los 16 aspirantes al título.
Septiembre 02, 2025 06:14 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más