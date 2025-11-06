2 de Mayo, a la final de Copa Paraguay y a la Libertadores 2026

El Sportivo 2 de Mayo escribe con letras doradas esta victoria del miércoles en Copa Paraguay, atendiendo que venció por 1-0 a Guaraní, el favorito, y accedió a la final de la Copa Paraguay 2025. Además ya clasificó a la Libertadores como Paraguay 4 para el 2026.

La primera mitad fue muy pareja, ambos equipos salieron a buscar el arco rival. El Aborigen fue de los dos el más picante con llegadas profundas, pero encontró una zona defensiva bien ensamblada. También se puede destacar la tarea del portero Ángel Martínez que está pasando por un momento sensacional en el “2".

El equipo de Víctor Bernay encaró el partido de manera colectiva, sin embargo los dirigidos por Felipe Giménez apostaron al contragolpe y las salidas por los laterales.

Sobre el final de la primera mitad un córner venenoso casi culmina en gol del Gallo Norteño, se elevó Marcelo Acosta para aplicar el testazo pero el balón se estrelló en el travesaño de Aldo Pérez, fue susto para el Indio.

En la complementaria, el Legendario volvió a tomar las riendas del partidos y el Gallo continuó con el mismo plan de esperar las propuestas del rival y posteriormente ir con todo de contra y la estrategia funcionó. Una recuperación en el fondo por parte de Pedro Sosa que lanzó una pelota larga en campo rival para que domine Rodrigo Ruiz Díaz ensaye una habilitación perfecta a Marcelo Acosta que definió ante la salida del golero, Aldo Pérez, a los 66 minutos.

Para coronar la noche tres minutos más tarde, Diego Fernández de Guaraní fue expulsado por doble amonestación y el Gallo festejaba como otro gol. Esta situación terminó generando nerviosismo en filas de Guaraní en el campo y también en las gradas. Dos hinchas ingresaron al gramado para reclamar a los futbolistas legendarios. A raíz del hecho el duelo tuvo una pausa de tres minutos.

Final soñado para el 2 de Mayo. Clasificado por primera vez a la final de Copa Paraguay y también aseguró un lugar en la Libertadores 2026.