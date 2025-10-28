Así se jugarán las semifinales de la Copa Paraguay

Los cuatro protagonistas al título son Guaraní, Nacional, Sportivo 2 de Mayo y General Caballero JLM. El Aborigen es el único equipo de los aspirantes que ya levantó el preciado trofeo y fue en la primera edición en el 2018.

En cuanto la agenda se puede decir que el primer juego se disputará el miércoles 5 de noviembre entre el descendido Rojo de Mallorquín y la Academia, en el estadio La Arboleda (cancha de Rubio Ñu), desde las 17:30.

Posteriormente, en segundo turno, desde las 20:00, el Gallo Norteño medirá al Legendario en el estadio Luis Alfonso Giagni de Villa Elisa (del club Sol de América).

Se puede destacar que ambos encuentros contarán con asistencia del VAR y serán transmitidos en vivo y en directo por Tigo Sports.

Premios. La Copa de Todos otorga la clasificación para la Copa Libertadores (Fase 1) y la finalísima de la Supercopa Paraguay. Además, el ganador recibirá un premio monetario de G. 1.000 millones. El subcampeón G. 250.000.000; el tercer puesto ganará G. 100 millones y el cuarto G. 50 millones.

