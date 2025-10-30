30 oct. 2025
Copa Paraguay

2 de Mayo y General están disconformes

La programación de los juegos semifinales de la Copa Paraguay 2025 generó quejas de dos equipos protagonistas: 2 de Mayo y General Caballero.

Octubre 30, 2025 07:21 a. m. • 
Por Redacción D10
Despedida triunfal. General busca sorprender en la Copa Py.

En el caso de Hugo Romero, presidente del 2 de Mayo, expresó estar molesto por la falta de neutralidad en la elección del escenario. “Estamos molestos porque el juego de Copa Paraguay no vamos a jugar en campo neutral, bien se podía jugar en Santaní ante Guaraní así los dos viajamos”, dijo en charla con el Extra de Fútbol a lo Grande. Recordemos que la APF eligió el estadio Luis Alfonso Giagni en Villa Elisa, el día miércoles desde las 20:00.

Mientras que en el caso del descendido Rojo mallorquino, se enfrentará vs. Nacional, ese mismo día, a las 17:30 en La Arboleda del club Rubio Ñu. El DT del General, Humberto Ovelar coincidió con la falta de neutralidad. ”Tenemos que viajar de nuevo para jugar, por qué no se juega en campo neutral”, expresó.

Fútbol paraguayo Copa Paraguay General Caballero 2 de Mayo
Redacción D10
