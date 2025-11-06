Dan la bienvenida al 2 de Mayo

El 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero consiguió vencer a Guaraní y con eso logró su pase para su histórica primera final de la Copa Paraguay. Con ese logro, el Gallo logró inscribirse como equipo clasificado a la Copa Libertadores del 2026.

Si bien el cupo inicialmente está reservado para el conjunto campeón del torneo, por los criterios de elegibilidad de la Conmebol solo puede acceder al mismo un equipo que está en Primera División. Ante eso, es el 2 de Mayo el que accede directamente al torneo internacional.

Este jueves la cuenta oficial de la Copa Libertadores le dio la bienvenida al Gallo Norteño que debutará en el certamen desde la fase 1.

Cabe recordar que este año el 2 de Mayo había conseguido su pase a la Copa Sudamericana, cayendo en la primera ronda de eliminación frente a Guaraní. Con esta clasificación, el Gallo asegura su concurso internacional en la máxima cita de clubes del continente.