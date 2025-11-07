07 nov. 2025
Copa Paraguay

La sede se define por sorteo

La APF definirá este viernes la sede para la final de la séptima edición de la Copa Paraguay.

Noviembre 07, 2025 08:15 a. m. • 
Por Redacción D10
G5Gv92AWAAAqoUa.jpeg

El torneo se definirá el domingo 16 de noviembre.

La Copa Paraguay ya tiene a sus dos finalistas, pero queda pendiente saber la sede en la cual General Caballero y 2 de Mayo disputarán por el cetro de la séptima edición de la conocida popularmente como la “Copa de todos”.

La APF, de algo forma sorpresiva, anunció que se eligiría la sede por sorteo atendiendo a que son dos equipos del interior del país los que llegan hasta esta instancia, siendo las opciones el estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero y el estadio Ka`arendy de Juan León Mallorquín.

El acto se realizará este viernes 7 de noviembre, desde las 12.00, en la sede central de la APF. Mientras que la gran final será el próximo domingo 16 de noviembre, según adelantó la matriz del fútbol nacional en su comunicado.

Cabe recordar que el escenario en el Norte del país albergó la final de la primera edición, oportunidad en la que se enfrentaron Olimpia y Guaraní. En ese partido se terminó imponiendo el Aborigen en la tanda de los penales.

Copa Paraguay General Caballero 2 de Mayo
Redacción D10
Más contenido de esta sección
General Caballero JLM
Copa Paraguay
Así se jugarán las semifinales de la Copa Paraguay
La programación de los dos compromisos correspondientes a las semifinales de la Copa Paraguay 2025 fue publicada por la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).
Octubre 28, 2025 05:05 p. m.
 · 
Redacción D10
Luis Guillén
Copa Paraguay
Luis Guillén le estudió a Jonatan Torres
El portero que fue la figura en la clasificación de General Caballero JLM, Luis Guillén, confesó que estuvo viendo algunos penales ejecutados por jugadores de Cerro Porteño y, obviamente, el más reciente tirado por Jonatan Torres en el clásico.
Octubre 24, 2025 11:55 a. m.
 · 
Redacción D10
fee.jfif
Copa Paraguay
Cerro Porteño, eliminado de la Copa Paraguay 2025
Continúa la maldición de Cerro Porteño en Copa Paraguay, donde nunca pudo llegar ni siquiera a semifinales.
Octubre 23, 2025 08:50 p. m.
Cerro Porteño vs. General_General vs. Cerro_63016136.jpg
Copa Paraguay
Cerro contra General, por avanzar a semis
Cerro Porteño enfrenta al General Caballero por los cuartos de final de la Copa Paraguay.
Octubre 23, 2025 08:14 a. m.
 · 
Redacción D10
Guaraní.jfif
Copa Paraguay
El Aborigen se inscribe en la fase semifinal de la Copa Py
Guaraní venció por 2-0 a River Plate en los cuartos de final y sueña con su segunda Copa de Todos, después de siete años.
Octubre 22, 2025 09:42 p. m.
 · 
Redacción D10
Nacional querido.jfif
Copa Paraguay
Nacional, el segundo semifinalista de la Copa Paraguay 2025
El Tricolor cumplió con el favoritismo y superó por 2-0 al 12 de Octubre para acceder a la semifinal de la Copa de Todos.
Octubre 22, 2025 06:55 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más