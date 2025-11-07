La sede se define por sorteo

La Copa Paraguay ya tiene a sus dos finalistas, pero queda pendiente saber la sede en la cual General Caballero y 2 de Mayo disputarán por el cetro de la séptima edición de la conocida popularmente como la “Copa de todos”.

La APF, de algo forma sorpresiva, anunció que se eligiría la sede por sorteo atendiendo a que son dos equipos del interior del país los que llegan hasta esta instancia, siendo las opciones el estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero y el estadio Ka`arendy de Juan León Mallorquín.

El acto se realizará este viernes 7 de noviembre, desde las 12.00, en la sede central de la APF. Mientras que la gran final será el próximo domingo 16 de noviembre, según adelantó la matriz del fútbol nacional en su comunicado.

Cabe recordar que el escenario en el Norte del país albergó la final de la primera edición, oportunidad en la que se enfrentaron Olimpia y Guaraní. En ese partido se terminó imponiendo el Aborigen en la tanda de los penales.

