Castro enfocado en la Copa Paraguay 2025

El Gallo Norteño experimentó su segunda derrota al hilo, la anterior fue ante Trinidense por la fecha 18. El zurdo Castro manifestó que la acción del penal fue muy rápida y no pudo evitar el contacto. “La velocidad de la jugada no me favoreció. En ningún momento quise proponer el contacto pero se dio en el área. Pero sirve para aprender que tengo que tener cuidado”, dijo. Recordemos que el tanto rojiverde fue obra de Paul Charpentier.

Castro se refirió al duelo clave que disputarán el miércoles (20:00) en Villa Elisa, por semis ante Guaraní. “Estamos muy enfocados en el partido de la Copa Paraguay”, finalizó.