02 nov. 2025
Copa Paraguay

Castro enfocado en la Copa Paraguay 2025

En charla con Fútbol a lo Grande, el defensor del Sportivo 2 de Mayo, César Castro lamentó la derrota 0-1 en condición de local ante Tembetary; sin embargo expresó que todas las fichas están puestas en la Copa Paraguay 2025.

Noviembre 02, 2025 08:50 a. m. • 
Por Redacción D10
Clubes_Castro_63956362.jfif

Referente. César Castro, un futbolista capital en el Gallo.

El Gallo Norteño experimentó su segunda derrota al hilo, la anterior fue ante Trinidense por la fecha 18. El zurdo Castro manifestó que la acción del penal fue muy rápida y no pudo evitar el contacto. “La velocidad de la jugada no me favoreció. En ningún momento quise proponer el contacto pero se dio en el área. Pero sirve para aprender que tengo que tener cuidado”, dijo. Recordemos que el tanto rojiverde fue obra de Paul Charpentier.

Castro se refirió al duelo clave que disputarán el miércoles (20:00) en Villa Elisa, por semis ante Guaraní. “Estamos muy enfocados en el partido de la Copa Paraguay”, finalizó.

