10 nov. 2025
Fútbol Internacional

Federico Chiesa rechazó la convocatoria de Italia

Gennaro Gattuso, seleccionador italiano, desveló este lunes que Federico Chiesa, jugador del Liverpool, no acudió a la convocatoria de la ‘Azzura’ por decisión propia.

Noviembre 10, 2025 03:46 p. m. • 
Por Redacción D10
Federico Chiesa

En la Eurocopa 2024 fue la última vez que Federico Chiesa vistió la casaca italiana.

Foto: Gentileza - Federico Chiesa

“Hablo a menudo con él, hay que respetar las decisiones y los problemas que cada uno tiene en la vida. Yo sé bien lo que hablo con él y tengo que respetar su pensamiento. ¿Es una decisión más de Chiesa? Sí, no puedo decir nada más”, explicó en rueda de prensa este lunes desde Coverciano (Florencia), ciudad deportiva de la selección italiana.

Chiesa, fundamental en la Eurocopa que levantó Italia en 2021, vio comprometida su carrera por una lesión de ligamento cruzado de su rodilla izquierda en 2022, cuando era jugador del Juventus Turín.

Fichó en 2024 por el Liverpool después de que el combinado turinés le apartara del proyecto y, tras un año con un papel residual, vuelve ahora a tener minutos con el combinado inglés.

La última vez que vistió la camiseta de la selección italiana fue en junio de 2024, durante la Eurocopa en la que Italia cayó en octavos de final.

Gattuso, desde que se fue nombrado seleccionador en junio de 2025, dejó siempre abierta la puerta a su regreso. En lo que va de temporada, Chiesa acumula 2 tantos y 1 asistencia en 8 partidos de Premier League; dos asistencias en EFL Cup; y dos participaciones en partidos de Liga de Campeones.

Italia, que tiene asegurada al menos su presencia en la repesca, mantiene también la remota posibilidad de acabar primera de grupo y certificar su clasificación de manera directa a una cita mundialista que no disputa desde 2014.

Tiene que ganar los dos partidos goleando en ambos para superar la diferencia de goles (Noruega +26, Italia +10) o esperar el tropiezo de la selección de Erling Haaland ante Estonia y ganar en el duelo decisivo entre ambas selecciones en San Siro.

El primer duelo será el 13 de noviembre en Chisnau, capital de Moldavia; mientras que el segundo será en Milán, ante la selección de Erling Haaland.

Redacción D10
