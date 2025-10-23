23 oct. 2025
Copa Paraguay

Cerro Porteño, eliminado de la Copa Paraguay 2025

Continúa la maldición de Cerro Porteño en Copa Paraguay, donde nunca pudo llegar ni siquiera a semifinales.

Octubre 23, 2025 08:50 p. m.
Cerro Porteño no pudo ante Gral. Caballero de JLM.

Foto: APF

General Caballero clasificó a las semifinales de la Copa Paraguay tras eliminar en penales a Cerro Porteño por 4-3.

El elenco mallorquino, que está complicado en el promedio, tiene la chance de pelear por un lugar en la final del torneo nacional.

En un juego sin muchas emociones, el Azulgrana mostró otra vez ser un equipo irresoluto, que careció de ideas para hacer valer su condición de favorito, por las individualidades que presentó, no encontrando generar sociedades en un juego asociado claro, por lo que chocó las pocas veces que intentó ser más.

Tras la igualdad sin goles en Itauguá, la serie se definió en los penales, en donde apareció la figura de Luis Guillén, ya que desniveló la serie al contener el remate de Jonatan Torres, consolidando el triunfo con el tiro desviado de Federico Carrizo. En el General, la efectividad fue para Teodoro Arce, Clementino González, Silvio Torales y Gabriel Molinas.

El General medirá en semifinales a Nacional, mientras que en la otra llave chocarán Guaraní ante 2 de Mayo.

Para Cerro Porteño es otro año frustrante, ya que nunca pudo alcanzar las semifinales de la competencia, pasando otra temporada sin protagonismo.

Cerro Porteño General Caballero de JLM Copa Paraguay
