18 abr. 2026
Copa Sudamericana

Doblete de Pitta para el triunfo de Bragantino

VIDEO. Bragantino, con dos goles de Isidro Pitta, vence a Blooming por la Sudamericana.

Abril 17, 2026 07:03 a. m. • 
Por Redacción D10
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Pitta sigue en racha con el cuadro brasileño.

Foto: @Sudamericana.

El Bragantino brasileño derrotó este jueves al Blooming boliviano por 3-2 en partido de la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana gracias a un gol de Isidro Pitta en el tiempo añadido.

Con este resultado, el grupo H se mantiene encabezado por River Plate, con cuatro puntos, y le siguen Carabobo y Bragantino, con tres cada uno, y Blooming, con uno.

Bragantino, que jugaba en casa, comenzó el encuentro con el dominio del balón, y un penal pitado a su favor a los 15 minutos del inicio le sirvió para adelantarse en el marcador con un gol de Fernando.

Blooming, sin embargo, no se desanimó, aumentó la presión sobre la portería del rival y logró empatar con un buen chute de Hinojoza a la escuadra poco antes del entretiempo.

Ya en la segunda mitad, el equipo boliviano se adelantó con un penal chutado por Moisés Villarroel, al que los paulistas respondieron poco después con un gol de Isidro Pitta para sellar el 2-2.

Cuando ya parecía que el empate estaba servido, Pitta volvió a marcar en el tiempo de descuento.

La última media hora fue jugada con uno menos en cada equipo, debido a las expulsiones de Ignacio Sosa del Bragantino y Diago Giménez del Blooming.

Bragantino llegaba al encuentro tras haber empezado la Sudamericana con mal pie al perder por 0-1 contra el Carabobo venezolano en el estreno.

En la liga, el equipo de São Paulo ocupa la novena posición en la tabla tras ser derrotado 1-2 por el Cruzeiro el pasado domingo.

Blooming, por otra parte, había empatado en casa 1-1 con River Plate, el equipo más fuerte del grupo.

En el torneo doméstico, el equipo se encuentra cuarto en la clasificación después de empatar el fin de semana pasado.

Copa Sudamericana Isidro Pitta Fútbol Internacional
Redacción D10
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