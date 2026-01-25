Daniel Vallejo brilla en Itajaí y se queda con el título

El tenista paraguayo Daniel Vallejo, de 21 años de edad, se quedó este domingo con el título del ATP Challenger en Itajaí, Santa Catarina, al vencer en la gran final al crédito brasileño Thiago Seyboth Wild, en tres mangas, por 7-5, 4-6 y 6-2.

En una final para el infarto que se extendió por 3 horas 13 minutos, la raqueta número uno del país brilló una vez más en un lugar que le depara siempre éxito como Brasil y continúa su ascenso rumbo al top 100, que es su próximo objetivo.

El tenis sudamericano rindió muchos elogios a Daniel Vallejo, que viene de acariciar el acceso al main draw (ronda principal) del Abierto de Australia, pero al que no pudo finalmente al caer en la tercera ronda de la Qualy.

Con la consagración en Brasil se ubicaría en el 125 del ranking mundial. El asunceno logró su primer título de la temporada 2026, el cuarto torneo Challenger de su carrera y el octavo trofeo a nivel profesional.

En las fases previas, el tenista guaraní se deshizo de Marco Cecchinato, Eduardo Ribeiro, Thiago Monteiro y en las semifinales apeó al español Nikolas Sánchez Izquierdo.