25 ene. 2026
Tenis

Daniel Vallejo brilla en Itajaí y se queda con el título

Daniel Vallejo se consagró este domingo como el mejor del torneo que se disputó en Itajaí, Santa Catarina (Brasil).

Enero 25, 2026 03:00 p. m. • 
Por Redacción D10
daniel vallejo.jpg

Daniel Vallejo se consagra en Brasil.

Foto: Gentileza

El tenista paraguayo Daniel Vallejo, de 21 años de edad, se quedó este domingo con el título del ATP Challenger en Itajaí, Santa Catarina, al vencer en la gran final al crédito brasileño Thiago Seyboth Wild, en tres mangas, por 7-5, 4-6 y 6-2.

En una final para el infarto que se extendió por 3 horas 13 minutos, la raqueta número uno del país brilló una vez más en un lugar que le depara siempre éxito como Brasil y continúa su ascenso rumbo al top 100, que es su próximo objetivo.

El tenis sudamericano rindió muchos elogios a Daniel Vallejo, que viene de acariciar el acceso al main draw (ronda principal) del Abierto de Australia, pero al que no pudo finalmente al caer en la tercera ronda de la Qualy.

Con la consagración en Brasil se ubicaría en el 125 del ranking mundial. El asunceno logró su primer título de la temporada 2026, el cuarto torneo Challenger de su carrera y el octavo trofeo a nivel profesional.

En las fases previas, el tenista guaraní se deshizo de Marco Cecchinato, Eduardo Ribeiro, Thiago Monteiro y en las semifinales apeó al español Nikolas Sánchez Izquierdo.

Tenis Daniel Vallejo Brasil
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Alejandro Davidovich
Tenis
Davidovich se encara con un aficionado que le hizo una “peineta”
El tenista español Alejandro Davidovich Fokina, 14 del ránking ATP, protagonizó este miércoles un momento de tensión durante su partido del Abierto de Australia al encararse con un aficionado desde la pista, molesto por una presunta peineta realizado desde la grada.
Enero 21, 2026 11:49 a. m.
 · 
Redacción D10
Arthur Gea
Tenis
El verdugo de Vallejo da el primer gran golpe de Australia
Arthur Gea, quien dejó a Dani Vallejo a un paso del cuadro principal, brindó la primera sorpresa del Australian Open.
Enero 20, 2026 10:51 a. m.
 · 
Redacción D10
Jannik Sinner
Tenis
Jannik Sinner avanza a segunda ronda
El inicio de la defensa del título del vigente campeón, del italiano Jannik Sinner, fue más efímero de lo esperado, menos alentador y sin apenas emoción, propiciado por su rotunda superioridad implantada desde el principio y por el abandono precipitado de su rival, el francés Hugo Gaston por problemas físicos (6-1 y 6-2).
Enero 20, 2026 08:34 a. m.
 · 
Redacción D10
Carlos Alcaraz
Tenis
Carlos Alcaraz llegará a las 50 semanas como número 1 del mundo
Carlos Alcaraz, con 22 años, asegura su permanencia como número 1 mundial en el tenis tras el Abierto de Australia, alcanzando 50 semanas en lo más alto del ranking ATP desde que lideró por primera vez en septiembre de 2022.
Enero 20, 2026 07:46 a. m.
 · 
Redacción D10
TENNIS-AUS-OPEN
Tenis
Novak Djokovic se estrena con fuerza en el Australian Open
El serbio Novak Djokovic venció en tres sets al español Pedro Martínez y avanzó de etapa.
Enero 19, 2026 12:56 p. m.
 · 
Redacción D10
feede.jfif
Tenis
Federer desempolva la raqueta a los 44 años y le gana al actual 13 del mundo en Australia
VIDEO. Roger Federer regresó al Australian Open 2026 como invitado especial y se enfrentó en una exhibición a Casper Ruud, demostrando que su clase sigue intacta pese a haberse retirado hace tres años.
Enero 16, 2026 11:58 a. m.
Carga Más