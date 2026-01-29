Sabalenka, sin saludo en la red, pero con pase a la final en Australia

El encuentro, resuelto en una hora y 16 minutos, confirmó el sólido momento de la número uno, que dominó el ritmo del partido desde los primeros juegos y basó su victoria en un tenis agresivo y efectivo, apoyado en potentes golpes de derecha y un servicio decisivo en los momentos clave.

Por su parte, Svitolina, duodécima cabeza de serie, intentó reaccionar en varios pasajes del partido, pero se vio lastrada por un elevado número de errores no forzados y dobles faltas en momentos determinantes.

El duelo estuvo marcado también por un cierre tenso fuera de lo estrictamente deportivo, ya que no se produjo el tradicional saludo en la red al término del encuentro, como tradicionalmente vienen realizando las tenistas ucranianas frente a oponentes rusas y bielorrusas.

La semifinal también estuvo marcada por un momento controvertido al inicio, después de que la número uno fuera sancionado por su forma de gritar durante los puntos.

La infracción se produjo en el primer set, cuando un gemido tardío de la bielorrusa fue interpretado por la jueza de silla, Louise Azemar Engzell, como una posible distracción para su rival. Pese a que Sabalenka solicitó una revisión en vídeo y discutió la decisión en pista, el punto se mantuvo a favor de Svitolina.

La número uno se recuperó rápidamente de la distracción y en lo estrictamente competitivo, reafirmó su condición de gran favorita al título con una actuación consistente y madura, en la que combinó potencia, solidez desde el fondo de la pista y una notable efectividad al resto.

La bielorrusa supo gestionar los momentos de mayor presión, especialmente cuando Svitolina intentó recortar distancias en el segundo set, y respondió con una sucesión de golpes ganadores que terminaron por decantar el choque.

La número uno del mundo llega a la final del Abierto de Australia tras completar un recorrido prácticamente impecable en el torneo, cediendo pocos juegos y sin haber cedido ningún set hasta ahora.

Sabalenka disputará este sábado una nueva final en busca de ampliar su palmarés en torneos mayores, donde ya ha obtenido el título en Melbourne en dos ocasiones: 2023 y 2024, mientras que en 2025 fue derrotada en la final frente a la estadounidense Madison Keys, novena del mundo.