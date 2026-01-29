29 ene. 2026
Tenis

Daniel Vallejo avanza a los cuartos de final en Concepción

El tenista paraguayo dejó en el camino al peruano Varillas y marcha firme en el certamen internacional.

Enero 29, 2026 02:59 p. m. • 
Por Redacción D10
Adolfo daniel vallejo tenis

Adolfo Daniel Vallejo superó sin complicaciones la serie de octavos.

Gentileza.

El tenista paraguayo número 1, Adolfo Daniel Vallejo, volvió a ganar en el challenger de Concepción, Chile, y avanzó a la ronda de los cuartos de final.

Vallejo se impuso al peruano Juan Pablo Varillas por 6-4 y 6-2. Previamente, en la ronda de 16, el guaraní superó al brasileño Pedro Boscardín Dias por 6-2 y 6-4.

En los cuartos de final, Adolfo Daniel chocará con el ganador del cruce entre Lucas Joao de Brasil y Dusan Lajovic de Serbia.

Vallejo arribó a la comptenecia trasandina tras su paso en ronda de qualy del Australia Open, y luego de conseguir el título en el Abierto de Itajaí, Brasil, con triunfo en la final sobre el local Thiagho Seyboth por 7-5, 4-6 y 6-2.

Dani tuvo un destacado año 2025, cerrando la temporada con cinco títulos en total (incluyendo torneos ITF y Challenger) y alcanzando su mejor ranking histórico en el puesto 143 del mundo. Consiguió títulos importantes como el ATP Challenger 75 de Guayaquil, Ecuador, el Challenger 75 de Curitiba, Brasil, y el M25 de Londrina, Brasil.

Daniel Vallejos Tenis Otros Deportes
Redacción D10
