Tenis

Djokovic critica y compara el circuito con un “reality show”

Novak Djokovic, cuarto en el ranking ATP, hizo una fuerte crítica y, además, lamentó la falta de intimidad en el circuito profesional.

Enero 28, 2026 06:18 p. m. • 
Por Redacción D10
Novak Djokovic, tenista serbio.

FOTO: IZHAR KHAN/AFP

Novak Djokovic, cuarto en el ranking ATP, expresó su incomodidad por la creciente presencia de cámaras en los espacios privados de los jugadores en el Abierto de Australia y lamentó la falta de intimidad en el circuito profesional.

El serbio se mostró comprensivo con las quejas recientes de tenistas femeninas por la exposición constante fuera de la pista y aseguró que la situación responde a una lógica comercial difícil de revertir.

·Vivimos en una era en la que el contenido lo es todo. Es triste que no puedas encontrar un lugar para desahogarte sin que una cámara te esté grabando”, afirmó en una rueda de prensa tras su partido de cuartos de finales.

Djokovic criticó la tendencia de convertir los torneos en una especie de espectáculo televisivo permanente. “A veces parece un ‘Gran Hermano’. Me sorprende que aún no tengamos cámaras mientras nos duchamos. Ese podría ser el siguiente paso”, ironizó, dejando clara su oposición a esa deriva.

El ganador de 24 Grand Slams defendió la necesidad de establecer límites entre la vida pública y la privacidad de los jugadores. “Debería haber una línea clara: este es nuestro espacio. No todo tiene que ser contenido”, reclamó.

Aunque asumió que la tendencia difícilmente se revertirá, Djokovic recordó el impacto psicológico de vivir bajo vigilancia constante. “Antes no era así. Acostumbrarse a sentir que siempre hay un ojo encima, incluso cuando quieres relajarte o ser tú mismo, puede ser inquietante”, concluyó.

Sus declaraciones llegan después de que en la víspera salieran a la luz unas imágenes de la número tres del mundo, Gauff, golpeando repetidamente su raqueta frente al suelo en frustración tras su derrota contra la ucraniana Elina Svitolina.

Gauff aseguró que intentó desahogarse fuera de la pista y lejos de las cámaras. “No intento hacerlo en la cancha delante de niños ni cosas así. Simplemente necesito liberar mis emociones; si no, voy a ser irritable con la gente que me rodea”, explicó. EFE

Redacción D10
