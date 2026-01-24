24 ene. 2026
Daniel Vallejo avanza a la gran final en Brasil

Daniel Vallejo sigue intratable en Brasil, apeó al español Nikolas Sánchez Izquierdo y se instaló en la gran final en Itajaí.

Enero 24, 2026 
Daniel Vallejo golpea la bola camino a la final en Brasil.

El tenista paraguayo Daniel Vallejo, de 21 años de edad, sigue celebrando victorias en Brasil en donde este sábado alcanzó la gran final del ATP Challenger en Itajaí, Santa Catarina.

La raqueta número uno del país mostró una mentalidad de acero y venció en las semifinales al español Nikolas Sánchez Izquierdo, en dos mangas, por 6-4, 6-1 en 1 hora y 26 minutos de juego.

En las fases previas, el tenista guaraní se deshizo de Marco Cecchinato, Eduardo Ribeiro y Thiago Monteiro. Ahora enfrentará al brasileño Thiago Seyboth Wild, que apabulló al argentino Alex Barrena por 6-1 y 6-0.

La gran final del certamen será este domingo, en el Itamirim Country Club de la ciudad de Itajaí, no antes de las 11:00. Vallejo va en busca del cuarto título Challenger de su carrera y por acercarse cada vez más al puesto 100 del ranking ATP.

