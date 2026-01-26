26 ene. 2026
Tenis

Sinner recupera la autoridad en Australia

El italiano Jannik Sinner, campeón de las dos últimas ediciones, recuperó la autoridad para imponerse por 6-1, 6-3 y 7-6(2) a su compatriota Luciano Darderi, después de dos horas y once minutos que le llevaron hacia los cuartos de final del Abierto de Australia.

Enero 26, 2026 
Jannik Sinner

Jannik Sinner ya está en cuartos de final.

Foto: AFP

En un encuentro disputado en la segunda pista en relevancia del recinto, la Margaret Court, y con una climatología más amable de la de hace dos días en Melbourne y que acusó en exceso, el jugador de San Cándido se enfrentará al ganador del choque entre el estadounidense Ben Shelton y el noruego Casper Ruud.

Sinner logró su decimonovena victoria seguida, la segunda racha de victorias más larga de su carrera. No ha perdido un partido desde que cayó ante Griekspoor en la tercera ronda del Shanghái-1000 el año pasado. Y en Australia acumula dieciocho. Jannik Sinner consiguió su 91ª victoria en un Grand Slam.

Sinner jugará en cuartos contra el ganador del partido entre el estadounidense Ben Shelton y el noruego Casper Ruud.

