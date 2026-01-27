27 ene. 2026
Tenis

Carlos Alcaraz clasifica por primera vez a semis del Abierto de Australia

El tenista español Carlos Alcaraz venció con autoridad a Alex de Miñaur y se clasificó por primera vez a las semifinales del Abierto de Australia, confirmando su gran momento como líder del ranking mundial.

Enero 27, 2026 02:41 p. m. • 
Por Redacción D10
TENNIS-AUS-OPEN

El español, Carlos Alcaraz celebra la victoria ante el australiano Alex De Minaur, la victoria lo ubica de manera épica en su primera semifinal en este torneo.

DAVID GRAY/AFP

El español Carlos Alcaraz ya no tiene cuentas pendientes con Melbourne. Tras superar con autoridad al australiano Alex de Miñaur se clasificó, por primera vez en su carrera, a las semifinales del Abierto de Australia, consolidando su candidatura al título que aún le falta en su extenso palmarés.

El triunfo llegó en tres sets, con parciales de 7-5, 6-2 y 6-1, en un partido que comenzó equilibrado, cargado de tensión, y que terminó claramente inclinado hacia el actual número uno del mundo, quien volvió a mostrar por qué domina el circuito.

Más allá del resultado, la victoria tiene un valor simbólico para el murciano. El Abierto de Australia había sido, hasta ahora, el Grand Slam que más se le resistía, y este paso a semifinales representa la confirmación de que su juego también se adapta a las exigencias de Melbourne.

Desde el punto de vista del ranking, el triunfo refuerza aún más su liderazgo. Alcaraz llegó al torneo defendiendo los cuartos de final y ya mejoró ese registro, mientras que sus principales perseguidores no pueden sumar más puntos en esta edición, ampliando así su ventaja en la cima del tenis mundial.

El primer set marcó el tono emocional del encuentro. Alcaraz arrancó con intensidad, pero De Miñaur reaccionó empujado por el público local y llevó el parcial a un tramo de máxima igualdad. Cuando el australiano parecía capaz de forzar el tie-break, el español elevó su nivel al resto y cerró el set por 7-5, un golpe anímico que terminó siendo decisivo.

Carlos Alcaraz Abierto de Australia
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Stanislas Wawrinka Arthur Gea
Tenis
Wawrinka despacha al que eliminó a Dani Vallejo
El suizo Stanislas Wawrinka, de 40 años, se resiste a decir adiós al Abierto de Australia y tras cuatro horas y 34 minutos de partido y en cinco sets, 4-6, 6-3, 3-6, 7-5 y 7-6(3), superó al francés Arthur Gea, quien en la qualy eliminó al paraguayo Dani Vallejo.
Enero 22, 2026 09:30 a. m.
 · 
Redacción D10
Novak Djokovic
Tenis
Djokovic, victoria 101 en Australia
Novak Djokovic solventó como un trámite el duelo con el italiano Francesco Maestrelli, procedente de la fase previa, y con un 6-3, 6-2 y 6-2 alcanzó su victoria 101 en el Abierto de Australia y se situó a un paso de la número 400 en un Grand Slam que puede obtener el sábado, en la tercera ronda, contra el ganador del partido entre el neerlandés Botic Van de Zandschulp y el chino Juncheng Shang, de donde saldrá su rival.
Enero 22, 2026 08:21 a. m.
 · 
Redacción D10
Alejandro Davidovich
Tenis
Davidovich se encara con un aficionado que le hizo una “peineta”
El tenista español Alejandro Davidovich Fokina, 14 del ránking ATP, protagonizó este miércoles un momento de tensión durante su partido del Abierto de Australia al encararse con un aficionado desde la pista, molesto por una presunta peineta realizado desde la grada.
Enero 21, 2026 11:49 a. m.
 · 
Redacción D10
Arthur Gea
Tenis
El verdugo de Vallejo da el primer gran golpe de Australia
Arthur Gea, quien dejó a Dani Vallejo a un paso del cuadro principal, brindó la primera sorpresa del Australian Open.
Enero 20, 2026 10:51 a. m.
 · 
Redacción D10
Jannik Sinner
Tenis
Jannik Sinner avanza a segunda ronda
El inicio de la defensa del título del vigente campeón, del italiano Jannik Sinner, fue más efímero de lo esperado, menos alentador y sin apenas emoción, propiciado por su rotunda superioridad implantada desde el principio y por el abandono precipitado de su rival, el francés Hugo Gaston por problemas físicos (6-1 y 6-2).
Enero 20, 2026 08:34 a. m.
 · 
Redacción D10
Carlos Alcaraz
Tenis
Carlos Alcaraz llegará a las 50 semanas como número 1 del mundo
Carlos Alcaraz, con 22 años, asegura su permanencia como número 1 mundial en el tenis tras el Abierto de Australia, alcanzando 50 semanas en lo más alto del ranking ATP desde que lideró por primera vez en septiembre de 2022.
Enero 20, 2026 07:46 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más