Wawrinka despacha al que eliminó a Dani Vallejo

El veterano jugador suizo, invitado del torneo, campeón en Australia en 2014 y que ha anunciado que la de 2026 será su última temporada, se convirtió en el jugador de más edad en alcanzar los dieciseisavos de final del primer Grand Slam de la temporada.

Desde Ken Rosewall en 1978, nadie de 40 años o más había logrado alcanzar el tercer tramo del abierto australiano. Hasta que llegó Wawrinka, que igualó a Pete Sampras en el noveno puesto de la Era abierta con más victorias en partidos indiviuduales de la competición.

Mantuvo el tipo siempre ante Gea, de 19 años, procedente de la fase previa en la que eliminó al paraguayo Dani Vallejo, crecido ante el triunfo en la ronda anterior sobre el decimoséptimo favorito, el checo Jiri Lehecka, y que debutaba en un Grand Slam.

Wawrinka se situó en tercera ronda por duodécima vez pero la primera desde 2020 y con 40 años y 310 días estableció un nuevo registro y apunta a su adiós con tres títulos del Grand Slam en su historial. Aparte del de Australia que ganó a Rafael Nadal, cuenta con un Roland Garros, en 2015, y otro en Estados Unidos, en 2016, tras ganar en ambas finales al serbio Novak Djokovic.

Arthur Gea lanzó la bola al pasillo y Wawrinka selló su épico triunfo. Saludó a la grada, abrió los brazos y se tocó el corazón.

El suizo jugará contra el vencedor del partido entre el checo Vit Kopriva y el estadounidense Taylor Fritz.