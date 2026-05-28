Fluminense vence a La Guaira y avanza a octavos con la ayuda del Rivadavia

El conjunto carioca necesitaba ganar en casa y que Bolívar perdiera o empatara en su encuentro con Rivadavia para pasar directo a la fase de los dieciséis mejores.

Rivadavia ganó por 3-1 a Bolívar y terminó como líder del Grupo C, con 16 puntos, seguido de Fluminense, que sumó 8 tras la victoria sobre el equipo venezolano, ya eliminado.

Bolívar, que culminó en la tercera posición, jugará la repesca por un cupo en los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El venezolano Jefferson Savarino abrió a los 8 minutos el marcador para Fluminense con un gol de penalti y casi de inmediato el colombiano Flabián Londoño igualó para La Guaira.

En el minuto 28 un golazo de Hércules dio la ventaja para el conjunto carioca y en el 66 el uruguayo Agustín Canobbio puso la guinda.

El desempeño del Fluminense dejó sensaciones encontradas en el Maracaná.

Aunque el partido comenzó reñido, con un empate en los minutos iniciales, el club de Río de Janeiro se replegó tras igualar, para después retomar la dinámica ofensiva con la que Hércules logró el tanto de ventaja para el Flu.

Luego regresó el letargo del que el club de Río salió momentáneamente tras el gol de Canobbio.

En general, los dirigidos por el técnico argentino Luis Zubeldía, carecieron de continuidad en la presión ofensiva y permitieron que el conjunto venezolano tuviera largos pasajes de posesión.

El descuido permitió que La Guaira generara ocasiones, como el remate de Manuel Sulbarán, en el complementario, que exigió una gran intervención de Fábio.

Pese a la victoria, tanto el público como los jugadores permanecieron en el Maracaná a la espera del resultado del partido entre Bolívar y Deportivo Rivadavia, que en ese momento empataban a un gol.

La hinchada explotó de emoción al enterarse de los dos goles adicionales del Rivadavia en los últimos cinco minutos, lo que consolidó el paso directo del Flu a octavos.