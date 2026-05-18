18 may. 2026
Tenis

Víctor Pecci da su voto de confianza en Dani Vallejo

“El Campeonísimo” opinó del gran presente de Dani Vallejo y confía en que pueda llegar más alto en la clasificación internacional.

Mayo 18, 2026 12:36 p. m. • 
Por Redacción D10
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Dani Vallejo sigue haciendo para el tenis nacional.

El gran Víctor Manuel Pecci, mejor tenista paraguayo de la historia, opinó sobre el crecimiento de Adolfo Daniel Vallejo, quien este lunes alcanzó su nueva mejor clasificación histórica al colocarse como número 70 del mundo.

El tenista de 22 años tiene una temporada fantástica, ganando dos títulos, jugando cuatro finales, siendo cabeza del ascenso paraguayo en Copa Davis, cortando la sequía paraguaya en un maindraw de un torneo ATP, entre otros hitos, tiene la bendición del “Campeonísimo”, que espera incluso que pueda seguir subiendo más alto.

“Espectacular. Dani este último año ha mejorado muchísimo, le juega de igual a igual a cualquiera. Lógicamente en ese nivel las diferencias son mínimas, dependen del día, de algunas pelotas, pero le juega de igual a igual. Tiene un futuro impresionante”, comenzó diciendo en la 780 AM.

“De cabeza bien, físicamente bien. Este es el primer año que está jugando los torneos grandes y lo está haciendo de forma impresionante. Entonces yo veo un futuro impresionante”, insistió.

Pecci valoró el trabajo de formación que hicieron Gustavo Ramírez y Ramón Delgado, pero también dio su lugar vital en esta escalada al “Gringo” Andrés Schneiter, clave en el presente que vive el deportista paraguayo.

Según el ex tenista, Vallejo muestra mejoras en lo mental, lo técnico y táctico y afirmó que tiene las condiciones para llegar más alto en el ranking de la ATP.

“Creo que tiene las cualidades suficientes y depende de él, si sigue con esta consistencia. Tiene capacidad. Es importante ponerse metas, sueños. Tiene 22 años, tiene tres años para superarse técnicamente, adquirir más experiencia de la que tiene, perderle el miedo a enfrentarse a los grandes en estadios grandes”, agregó.

Dani Vallejo se prepara ahora para jugar su primer Roland Garros, cortando una ausencia de 24 años en el cuadro principal. La última presentación había sido de Ramón Delgado en el 2002, cayendo en primera ronda frente a Carlos Moya.

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