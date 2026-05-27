27 may. 2026
Tenis

Daniel Vallejo busca seguir haciendo historia en Roland Garros

Daniel Vallejo, tenista paraguayo de 22 años de edad, se enfrentará este jueves a la promesa francesa buscando seguir haciendo historia en Roland Garros.

Mayo 27, 2026 08:20 p. m. • 
Por Redacción D10
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Daniel Vallejo, tenista paraguayo, busca seguir haciendo historia.

Foto: Gentileza

El tenista paraguayo Daniel Vallejo, de 22 años de edad, disputa su compromiso de la segunda ronda de Roland Garros de París, Francia, este jueves frente al francés Moïse Kouamé.

El compromiso será en la pista del Court Suzanne Lenglen (el segundo en importancia), a partir de las 06:00. Vallejo arriba al juego tras eliminar al británico Cameron Norrie, sin necesitar mucho tiempo, ya que se impuso por 7-6, 2-0 y retiro.

A su vez, el francés dejó en el camino al croata Marin Cilic por 7-6, 6-2 y 6-1. El ganador del cruce medirá al chileno Alejandro Tabilo que avanzó por la no presentación de Valentín Vachelot (MON). Dani Vallejo compite por sumar 50 puntos para su ranking y un premio de 130.000 euros.

MÁS COMPETENCIA. Otros marcadores de la ronda 2: João Fonseca (BRA) derrotó a Dino Prizmic (CRO) 3-6, 4-6, 6-3, 6-1 y 6-2; Novak Djokovic (SER) a Valentin Royer (FRA) 6-3, 6-2, 6-7 y 6-3; Miomir Kecmanovic (SER) a Nuno Borges (POR) 3-6, 6-2, 6-1 y 6-2 y Andrey Rublev (RUS) a Camilo Ugo Carabelli (ARG) 6-1, 1-6, 6-3 y 7-6.

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