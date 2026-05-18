Oficial: Vallejo es top 70 del mundo

Tras su gran paso por Valencia, en donde jugó su primera final de un Challenger 175, el paraguayo Adolfo Daniel Vallejo amaneció este lunes en su nueva mejor clasificación histórica de su carrera.

El guaraní de 22 años disputó la final de la Copa Faulcombridge, cayendo frente al serbio Miomir Kecmanovic, pero la campaña le permitieron sumar puntos para saltar desde el puesto 84 al número 70 del mundo.

El próximo desafío de Dani será su debut en un Grand Slam, nada más y nada menos que en legendario torneo de Roland Garros, en donde la rama masculina volverá a tener presencia en el cuadro principal luego de 24 años.

La última vez que un paraguayo jugó un main draw de este torneo fue en el 2002 cuando Ramón Delgado disputó y cayó en primera ronda frente al español Carlos Moya.