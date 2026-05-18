18 may. 2026
Tenis

Oficial: Vallejo es top 70 del mundo

El tenista paraguayo aparece en su nueva casilla histórica en la clasificación internacional de la ATP.

Mayo 18, 2026 06:54 a. m. • 
Por Redacción D10
Daniel Vallejo

Histórica temporada para Vallejo.

Foto: Gentileza - Daniel Vallejo

Tras su gran paso por Valencia, en donde jugó su primera final de un Challenger 175, el paraguayo Adolfo Daniel Vallejo amaneció este lunes en su nueva mejor clasificación histórica de su carrera.

El guaraní de 22 años disputó la final de la Copa Faulcombridge, cayendo frente al serbio Miomir Kecmanovic, pero la campaña le permitieron sumar puntos para saltar desde el puesto 84 al número 70 del mundo.

El próximo desafío de Dani será su debut en un Grand Slam, nada más y nada menos que en legendario torneo de Roland Garros, en donde la rama masculina volverá a tener presencia en el cuadro principal luego de 24 años.

La última vez que un paraguayo jugó un main draw de este torneo fue en el 2002 cuando Ramón Delgado disputó y cayó en primera ronda frente al español Carlos Moya.

Otros Deportes Tenis
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Dani Vallejo.jpg
Tenis
Daniel Vallejo vence a Bernabé Zapata, que cuelga la raqueta
El tenista paraguayo Daniel Vallejo venció por un doble 6-1 a Bernabé Zapata, que luego puso fin a su carrera profesional tras perder en la primera ronda de la Copa Faulconbridge, torneo Challenger ATP 175.
Mayo 12, 2026 03:05 p. m.
 · 
Redacción D10
Italian Open tennis tournament
Tenis
Rublev se cita con Sinner en cuartos de final
El ruso Andrei Rublev se impuso al georgiano Nikoloz Basilashvili (3-6, 7-6 (5), 6-2) y se clasificó para los cuartos de final del Masters 1.000 de Roma, donde se enfrentará al número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner.
Mayo 12, 2026 02:58 p. m.
 · 
Redacción D10
TENNIS-ATP-ESP-MADRID OPEN
Tenis
Vallejo salta al Foro Itálico
Con nuevo puesto en el ranking, Dani enfrenta el desafío en Roma.
Mayo 04, 2026 07:10 a. m.
 · 
Redacción D10
da4b376c6cb2ff7545272bc207c05d26848de5cc.jpg
Tenis
Un intratable Sinner hace historia en la Caja Mágica
Jannik Sinner dio un paso más en su recorrido, ganó por primera vez en la Caja Mágica (6-1 y 6-2) y se erigió en el primer jugador de la historia en ganar cinco Masters 1000 de forma consecutiva.
Mayo 03, 2026 03:42 p. m.
 · 
Redacción D10
Jannik Sinner
Tenis
El récord de Sinner; el reto de Zverev
Por primera vez desde el 2016, cuando Novak Djokovic y Andy Murray coincidieron el último día de competición, los dos primeros cabezas de serie del Masters 1000 de Madrid se enfrentan por el título: el número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner, y el dos veces campeón, el alemán Alexander Zverev.
Mayo 02, 2026 08:58 a. m.
 · 
Redacción D10
Mutua Madrid Open Madrid
Tenis
Zverev disputará ante Sinner su cuarta final en Madrid
El Masters 1.000 de Madrid tiene una de las finales deseadas, la que disputarán los dos primeros cabezas de serie.
Mayo 01, 2026 05:25 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más