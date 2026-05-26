26 may. 2026
Tenis

Histórico debut de Dani Vallejo en Roland Garros

Adolfo Daniel Vallejo tuvo un gran estreno en Roland Garros, avanzando a segunda ronda. Cameron Norrie no pudo seguir compitiendo en un juego donde el paraguayo mostró un fantástico nivel.

Mayo 26, 2026 10:56 a. m. • 
Por Redacción D10
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Daniel Vallejo avanzó de ronda.

Foto: Gentileza

El tenista paraguayo Adolfo Daniel Vallejo consiguió este martes un gran estreno en su primer cuadro principal en un Grand Slam. Tras un fenomenal primer set frente a Cameron Norrie, número 24 del mundo, se terminó retirando en el segundo set.

EL PARTIDO. Buen inicio, sumando los puntos de su servicio. Intentando adaptarse a su rival que tenía una gran virtud, con sus saques potentes que complicaban al paraguayo. No obstante, desde el primer minuto estaba claro que el paraguayo tenía condiciones para pelear de igual a igual al británico top 25 del mundo.

En el séptimo game, una serie de errores no forzados animaron al europeo que logró ponerse a punto para quiebre. Vallejo logró evitar que se le escape el punto y conservar su saque para seguir 4-3.

Las cosas fueron muy parejas y tomaron el camino al Tie break. En ese punto, el británico fue un poco más preciso y tuvo todo para ganar el set, aunque el paraguayo salvó en total cuatro set point y con un 9-7 terminó ganando el set 7-6 tras 56 minutos de partido.

El segundo set inició de la mejor manera para el guaraní que en el tercer intento logró quebrar y quedarse con el servicio de su rival. Tras ese punto, el británico pidió asistencia y el juego quedó demorado por unos minutos.

El paraguayo se puso a punto de quiebre en el tercer game, cuando el europeo decidió abandonar el juego y la victoria correspondió a Vallejo tras 1 hora 18 minutos de partido.

En la siguiente ronda Dani Vallejo enfrentará al francés Moise Kouame que viene de dejar en el camino al croata Marin Cilic.

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