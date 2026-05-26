Vallejo y una esperada victoria

El tenis nacional sigue soñando despierto con la temporada que viene teniendo el paraguayo Adolfo Daniel Vallejo. Este martes, en su estreno en Roland Garros, mostró un gran nivel y consiguió su pase a segunda ronda tras el abandono del británico Cameron Norrie, número 24 del mundo.

El debut de Vallejo significó la presencia de un paraguayo en el cuadro principal del legendario torneo francés luego de 24 años, ya que el último en disputar el main draw había sido Ramón Delgado en el 2002, cayendo en primera ronda frente a Carlos Moya.

La última victoria en la primera ronda de un jugador paraguayo se registró en 1998, cuando Ramón Delgado superó esta misma instancia tras vencer al checo Martin Damm por 6-2 y retirada. Es decir, el triunfo de Vallejo llega luego de 28 años.

Mientras que, el último triunfo de un paraguayo en el Abierto Francés fue también en esa temporada, en la tercera ronda, cuando Delgado venció al armenio Sargis Sargsian por 2-6, 7-6, 6-4 y 7-6. Hoy, después de 27 años, 11 meses y 27 días, según datos de Drive Cruzado, se rompe la espera con el triunfo de Dani Vallejo.

