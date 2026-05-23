23 may. 2026
Tenis

Daniel Vallejo y una puesta a punto de lujo rumbo a Roland Garros

Vallejo intensifica su preparación en Francia con prácticas de alto nivel antes de su debut en el segundo Grand Slam del año.

Mayo 23, 2026 04:35 p. m.
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Daniel Vallejo intensifica su preparación.

Foto: Gentileza.

El tenista paraguayo Daniel Vallejo continúa afinando su preparación en París de cara a su debut en Roland Garros, donde este martes tendrá un exigente estreno ante el británico Cameron Norrie.

Vallejo atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y lo está respaldando con una intensa puesta a punto en la capital francesa. Este sábado trabajó en cancha junto al argentino Francisco Cerúndolo, en una sesión de alto nivel que le permite seguir ajustando detalles en polvo de ladrillo antes del inicio del Grand Slam.

La planificación del paraguayo no se detiene allí. Este domingo está previsto que entrene con el número uno del mundo Jannik Sinner, en una práctica que representa una oportunidad de enorme exigencia y aprendizaje. Ya el lunes completará su preparación enfrentándose a otro rival de jerarquía como el chileno Alejandro Tabilo, cerrando así una serie de entrenamientos de altísimo nivel antes de su debut.

El presente de Vallejo ilusiona. Llega a Roland Garros tras ser finalista en el ATP de Valencia y luego de conquistar algunos títulos importantes en la temporada, resultados que consolidan su crecimiento en el circuito profesional. Además, viene de tener una destacada participación en Copa Davis con Paraguay, donde mostró carácter y regularidad en representación del país.

Con confianza, ritmo competitivo y una preparación de primer nivel, Vallejo se presenta en París con un objetivo claro: seguir creciendo en el circuito y dar un golpe de autoridad en uno de los escenarios más exigentes del tenis mundial. Su presente invita a ilusionarse y lo posiciona como una de las jóvenes promesas a seguir de cerca en esta edición de Roland Garros.

Daniel Vallejo Tenis Roland Garros
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