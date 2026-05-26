Vallejo va por el gran golpe en Roland Garros

La ilusión de todo un país ya se vive en París. El paraguayo Daniel Vallejo tendrá este martes el desafío más importante de su joven carrera cuando haga su esperado debut en el cuadro principal de Roland Garros frente al británico Cameron Norrie, en un duelo programado para las 07:40 de Paraguay en la pista número 13.

Vallejo, de apenas 22 años, llega al segundo Grand Slam de la temporada atravesando el mejor momento de su carrera y con la confianza por las nubes tras una preparación de altísimo nivel en suelo francés.

En la previa al estreno, el número uno paraguayo tuvo exigentes entrenamientos junto a figuras de primer nivel mundial. Primero trabajó con el argentino Francisco Cerúndolo, luego compartió práctica con el número uno del mundo Jannik Sinner y finalmente ajustó detalles junto al chileno Alejandro Tabilo. Una puesta a punto de lujo para llegar listo al gran objetivo: competir de igual a igual y hacer historia en París.

El desafío no será sencillo. Del otro lado estará Norrie, actual top 25 del ranking ATP y ex número ocho del mundo, un jugador con enorme experiencia en torneos de Grand Slam y acostumbrado a los partidos largos sobre polvo de ladrillo.

Sin embargo, Vallejo arriba con argumentos de sobra para ilusionarse. El paraguayo firmó una temporada 2026 brillante, conquistando títulos en Itajaí y Concepción, siendo pieza clave en la gran campaña paraguaya en Copa Davis y alcanzando recientemente la final del Challenger de Valencia, resultados que lo consolidaron entre los mejores tenistas sudamericanos del momento.

Además, su crecimiento sostenido en el ranking ATP lo llevó a instalarse entre los mejores del circuito y clasificar directamente al cuadro principal de Roland Garros.

Paraguay entero estará pendiente de cada punto. La expectativa es enorme y la ilusión también. Dani Vallejo no solo irá en busca de una victoria; irá detrás de un sueño que durante años pareció lejano para el tenis nacional. París ya lo espera y el país entero sueña con verlo dar el gran golpe en Roland Garros.