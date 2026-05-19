Daniel Vallejo, al cuadro principal de Wimbledon

El tenista paraguayo Adolfo Daniel Vallejo, de 22 años de edad, jugará el cuadro principal del tercer Grand Slam de la temporada, el Wimbledon de Inglaterra.

La organización dio a conocer la nómina de atletas, ocupando el asunceno el puesto 69 de la lista de 108 competidores. Los últimos de esta nómina deberán disputar la fase de la qualy. Cabe resaltar también que la competencia reparte 4 invitaciones (wild card). El torneo se juega en el césped de Londres del 29 de junio al 12 de junio.

Vallejo se encuentra en un gran nivel, habiendo pegado el salto en la clasificación Mundial del ATP, ocupando ahora el puesto 70, en la antesala del Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada, en donde también disputará el cuadro principal desde las próxima semana.