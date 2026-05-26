26 may. 2026
Tenis

Una promesa de Francia, el próximo rival de Vallejo

Daniel Vallejo enfrentará en segunda ronda del Roland Garros a Moise Kouamé, considerado una promesa del tenis francés.

Mayo 26, 2026 11:40 a. m. • 
Por Redacción D10
TENNIS-FRA-OPEN-2026

Moise Kouame, de 17 años, rival de Vallejo en Roland Garros.

JULIEN DE ROSA/AFP

El francés Moise Kouamé será el próximo rival del paraguayo Adolfo Daniel Vallejo, en el legendario torneo de Roland Garros. El jugador de apenas 17 años viene de hacer historia y es considerado una promesa para el deporte de su país.

En la primera ronda, el joven atleta venció al croata Marin Cilic por 7-6(4), 6-1 y 6-1 en dos horas y 38 del juego, convirtiéndose en el primer jugador nacido en 2008 en ganar un partido de Grand Slam.

Además, se ubicó como el francés más joven en ganar un partido del cuadro principal del torneo de París tras Dinu Pescariu en 1991 y el más joven en hacerlo en torneos de Grand Slam desde Bernard Tomic en el abierto de Australia en 2009, destaca la web oficial de la ATP.

El récord absoluto del “más jóven” en ganar un partido en Roland Garros pertenece a Michael Chang, quien con 16 años y 3 meses estableció la marca en 1988.

Tenis Daniel Vallejo Roland Garros
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