Rival confirmado para Dani Vallejo

Adolfo Daniel Vallejo conoció este jueves a su rival en la primera ronda del legendario torneo de Roland Garros, certamen que significará su debut en uno de los grandes del circuito profesional y el retorno de un paraguayo al main draw luego de 24 años.

El número 70 del mundo tendrá un duro estreno en tierras francesas, midiendo al británico Cameron Norrie, actual número 22 del mundo. El zurdo europeo de 30 años llegó a hacer top 10 mundial en el 2022 y en la temporada pasada llegó hasta los octavos de final en París, cayendo frente a Novak Djokovic.

Norrie tuvo una destacada participación en Wimbledon en el 2022, llegando incluso a disputar la ronda semifinal, cayendo frente al serbio Djokovic.

Los datos del enfrentamiento entre Vallejo y Norrie, como el día y hora del encuentro, aún no fueron confirmados por la organización.