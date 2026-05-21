21 may. 2026
Tenis

Rival confirmado para Dani Vallejo

El tenista paraguayo Adolfo Daniel Vallejo tiene confirmado a su oponente para su debut en Roland Garros.

Mayo 21, 2026 10:32 a. m. • 
Por Redacción D10
Daniel Vallejo_67433739.jpg

Dani Vallejo debutará en un Grand Slam.

Foto: Gentileza

Adolfo Daniel Vallejo conoció este jueves a su rival en la primera ronda del legendario torneo de Roland Garros, certamen que significará su debut en uno de los grandes del circuito profesional y el retorno de un paraguayo al main draw luego de 24 años.

El número 70 del mundo tendrá un duro estreno en tierras francesas, midiendo al británico Cameron Norrie, actual número 22 del mundo. El zurdo europeo de 30 años llegó a hacer top 10 mundial en el 2022 y en la temporada pasada llegó hasta los octavos de final en París, cayendo frente a Novak Djokovic.

Norrie tuvo una destacada participación en Wimbledon en el 2022, llegando incluso a disputar la ronda semifinal, cayendo frente al serbio Djokovic.

Los datos del enfrentamiento entre Vallejo y Norrie, como el día y hora del encuentro, aún no fueron confirmados por la organización.

Tenis Daniel Vallejo Roland Garros
Redacción D10
Más contenido de esta sección
TENNIS-WTA-ROME-OPEN-2026
Tenis
Svitolina, reina de Roma ocho años después
La ucraniana Elina Svitolina conquistó este domingo el WTA 1.000 de Roma tras imponerse a la estadounidense Coco Gauff por 6-4 y 6-7 (3), 6-2.
Mayo 16, 2026 05:13 p. m.
 · 
Redacción D10
daniel vallejo.jpg
Tenis
Daniel Vallejo avanza con paso firme a las semifinales en Valencia
Daniel Vallejo, el mejor tenista paraguayo en la actualidad, venció al belga Zizou Bergs y se clasificó a las semifinales del Valencia Open.
Mayo 15, 2026 04:31 p. m.
 · 
Redacción D10
HIOplZ3W0AA0rm4.png
Tenis
Vallejo se mete a cuartos en Valencia
El tenista paraguayo Adolfo Vallejo superó al español Nicolás Álvarez y se metió a los cuartos de final del Challenger de Valencia.
Mayo 14, 2026 11:28 a. m.
 · 
Redacción D10
Dani Vallejo.jpg
Tenis
Daniel Vallejo vence a Bernabé Zapata, que cuelga la raqueta
El tenista paraguayo Daniel Vallejo venció por un doble 6-1 a Bernabé Zapata, que luego puso fin a su carrera profesional tras perder en la primera ronda de la Copa Faulconbridge, torneo Challenger ATP 175.
Mayo 12, 2026 03:05 p. m.
 · 
Redacción D10
Italian Open tennis tournament
Tenis
Rublev se cita con Sinner en cuartos de final
El ruso Andrei Rublev se impuso al georgiano Nikoloz Basilashvili (3-6, 7-6 (5), 6-2) y se clasificó para los cuartos de final del Masters 1.000 de Roma, donde se enfrentará al número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner.
Mayo 12, 2026 02:58 p. m.
 · 
Redacción D10
TENNIS-ATP-ESP-MADRID OPEN
Tenis
Vallejo salta al Foro Itálico
Con nuevo puesto en el ranking, Dani enfrenta el desafío en Roma.
Mayo 04, 2026 07:10 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más