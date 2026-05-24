Vallejo entrenó con Sinner y llega listo para el gran desafío en París

Con la ilusión intacta y el sueño cada vez más cerca de hacerse realidad, el paraguayo Daniel Vallejo vive horas especiales en París ultimando detalles para lo que será su esperado debut en el cuadro principal de Roland Garros. El joven tenista nacional entrenó ayer nada menos que junto al número uno del mundo, Jannik Sinner, en una práctica de altísimo nivel que sirvió como preparación de cara al estreno del próximo martes frente al británico Cameron Norrie.

La presencia de Vallejo en París ya genera orgullo en todo Paraguay. El compatriota continúa afinando su tenis y hoy tendrá su última sesión de entrenamiento antes del debut, cuando comparta cancha con el chileno Alejandro Tabilo, en otro ensayo exigente pensando en el enorme desafío que se viene sobre el polvo de ladrillo francés.

Dani no está solo en esta aventura. Lo acompaña un equipo que conoce perfectamente el sacrificio y el camino del tenis profesional. Junto a él están Julio Ferrari, presidente de la Asociación Paraguaya de Tenis; Ramón Delgado, histórico capitán de Copa Davis; Hernando Escurra Isnardi, integrante del equipo paraguayo de Copa Davis; y también Joaquín Vallejo, hermano del joven tenista. Un grupo cercano que respalda cada paso de una de las grandes promesas del deporte paraguayo.

Pero además de ese círculo íntimo, Vallejo carga con el apoyo de todo un país. Más de seis millones de paraguayos siguen de cerca el histórico momento del tenista guaraní, que llega a Roland Garros atravesando probablemente el mejor año de su carrera. El 2026 viene siendo una temporada brillante para Dani, con importantes títulos y actuaciones que confirmaron su enorme crecimiento en el circuito profesional, consolidándolo como una de las grandes apariciones sudamericanas del momento.

Con confianza, madurez y una ambición que no se esconde, Vallejo afronta este nuevo desafío soñando en grande. París ya lo recibe entre los mejores del mundo y el tenis paraguayo vuelve a ilusionarse con un nombre propio que promete seguir escribiendo páginas importantes en la historia del deporte nacional.