Disconformes con el arbitraje de David Ojeda

En la caída de Libertad ante el 2 de Mayo por la 13ª fecha del Torneo Clausura, la tarea del árbitro David Ojeda estuvo bajo la lupa por parte de los gumarelos. El presidente del club, Rubén Di Tore, se refirió sobre esta situación.

Con el entrenador Pablo Guiñazú “normalmente no hablamos mucho de eso, nos preocupamos más en ver los errores que tenemos. Sí creemos que no fue un buen arbitraje, pero ese es más o menos el nivel de nuestros árbitros”.

En charla para el programa Fútbol a lo Grande, el titular repollero señaló que el nivel no es bueno “no solo por ese partido, en la mayoría de los partidos siempre hay objeciones y disconformidad de los equipos”.

Por último, con relación a la expulsión de Óscar Cardozo, Rubén Di Tore confesó que habló con el jugador: “Está arrepentido. Me dijo que fue una macana”. Con la derrota, Libertad se quedó a 11 puntos de la cima que es propiedad de Guaraní, su próximo rival.