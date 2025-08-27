27 ago. 2025
Diego León se está adaptando al Manchester United

El paraguayo Diego León llegó este semestre al Manchester United, pero aún no debutó. Sus compañeros indicaron que el zurdo se sigue adaptando a esta nueva etapa.

Diego León

Diego León junto a sus compañeros sudamericanos del Manchester United.

Diego León, fuera de la pretemporada, todavía no tuvo minutos en los partidos oficiales del Manchester United. Varios de sus compañeros coinciden en que el paraguayo se está adaptando aún.

El uruguayo Manuel Ugarte, uno de los más cercanos al chico de 18 años en este proceso, dijo que “es un gran jugador, humilde también, y va a aprender muchísimo. Es un cambio enorme, porque la vida aquí es muy diferente a la de Sudamérica. Y el fútbol, aún más. Tiene que tomárselo con calma, tiene que disfrutar donde está. Él también tiene que aprender, hay mucho que aprender. Y no hay que presionarlo demasiado, porque los jugadores que vienen de Sudamérica necesitan tiempo para adaptarse”.

Tom Heaton, uno de los porteros del equipo, señaló: “Ha estado brillante. Los chicos lo han cuidado mucho. Se ha desenvuelto con mucha discreción, tanto dentro como fuera del campo, ha sido un elemento clave, ha estado en contacto con los chicos, se le da bien el idioma y ha hecho que las cosas avancen. Otra gran incorporación al equipo”.

El holandés Matthijs de Ligt resaltó que “se nota que tiene muchas ganas de mostrar su personalidad en el campo, y eso es genial. Cuanto más te adentras en el fútbol profesional, más tienes que aprender tácticas y demás, y eso es obviamente difícil cuando vienes de otro país y hablas otro idioma. Lo está asimilando bien, mejorando día a día, así que esperemos que siga mejorando”.

Este miércoles, el Manchester United se mide con el Grimsby Town, conjunto del cuarto nivel del sistema de ligas del fútbol inglés y Diego León podría tener minutos. El encuentro arranca a las 16:00 por la Carabao Cup.

