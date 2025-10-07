Diego González y el “sueño cumplido”

A sus 22 años, y de buen presente en el Atlas mexicano, Diego González está viviendo su primera convocatoria para la Selección Paraguaya. Si bien estuvo al servicio de la Sub 20 y Sub 23, ahora se inicia su experiencia en la absoluta.

“Es algo único para mí, es un sueño cumplido para mí y para toda mi familia. Venía trabajando para eso y se me dio. Significa un montón para mí”, declaró el ofensivo.

Recordó que está “pasando por un gran momento, espero continuar así. Espero que estos amistosos y este llamado sean muy importantes para el crecimiento de mi carrera”.

La presencia de Diego González es una de las novedades en la lista confeccionada por Gustavo Alfaro para los encuentros amistosos de cara al Mundial 2026 ante Japón, el 10 de octubre, y Corea del Sur, cuatro días después.

