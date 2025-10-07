07 oct. 2025
Selección Paraguaya

Diego González y el “sueño cumplido”

Por primera vez, Diego González fue llamado a la Selección Paraguaya y el jugador aseveró que se trata de “un sueño cumplido”.

Octubre 07, 2025 10:33 a. m. • 
Por Redacción D10
Gustavo Alfaro Diego González

Diego González, atento a las indicaciones de Gustavo Alfaro.

Foto: Gentileza - Albirroja

A sus 22 años, y de buen presente en el Atlas mexicano, Diego González está viviendo su primera convocatoria para la Selección Paraguaya. Si bien estuvo al servicio de la Sub 20 y Sub 23, ahora se inicia su experiencia en la absoluta.

Es algo único para mí, es un sueño cumplido para mí y para toda mi familia. Venía trabajando para eso y se me dio. Significa un montón para mí”, declaró el ofensivo.

Recordó que está “pasando por un gran momento, espero continuar así. Espero que estos amistosos y este llamado sean muy importantes para el crecimiento de mi carrera”.

La presencia de Diego González es una de las novedades en la lista confeccionada por Gustavo Alfaro para los encuentros amistosos de cara al Mundial 2026 ante Japón, el 10 de octubre, y Corea del Sur, cuatro días después.

Selección Paraguaya Albirroja
Redacción D10
