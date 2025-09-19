Diego Gómez “será una opción”

Este sábado, desde las 11:00, Brighton recibe al Tottenham por la fecha 5 de la Premier League, en un juego que podría marcar el regreso del mediocampista paraguayo Diego Gómez al primer equipo.

En conferencia de prensa previa a la disputa de este juego, el entrenador alemán de las Gaviotas, Fabian Hurzeler, se refirió al caso del paraguayo al ser consultado expresamente por su ausencia el fin de semana pasado y su disponibilidad en esta.

Hurzeler aclaró que la sobrecarga de partidos y de viajes para el último combo de las Eliminatorias Sudamericanas no tuvo nada que ver en la ausencia de Gómez contra el Bornemouth. Más bien “estuvo un poco enfermo después de su regreso”. El DT no lo mencionó, pero la prensa inglesa habló de una gripe.

Finalmente, el adiestrador afirmó que el ex Libertad “será una opción para mañana” contra Tottenham, no aclarando si lo será para confeccionar el cuadro titular o lo piensa como recambio desde el banco de suplentes.

