23 sept. 2025
Diego Gómez hace un ‘póker’ para clasificar al Brighton

El paraguayo Diego Gómez marcó un ‘póker’, el primero de su carrera deportiva, para clasificar al Brighton a los octavos de final de la Copa de la Liga inglesa.

Septiembre 23, 2025 05:58 p. m. • 
Por Redacción D10
El paraguayo Diego Gómez, figura del Brighton.

En el primer tiempo el centrocampista marcó tres tantos, dos de ellos auténticos golazos en la victoria contra el Barnsley (0-6), equipo de League One (Tercera división), y aseguró la presencia de los ‘Seagulls’ entre los 16 mejores equipos de la competición.

Gómez, de 22 años, llegó al Brighton el pasado mercado invernal procedente del Inter de Miami y ya marcó su primer gol de la temporada en la anterior ronda de esta copa en la abultada victoria por 0-6 contra el Oxford United.

Esta vez, el paraguayo abrió el marcador a los nueve minutos al rematar en el punto de penalti un centro de Tom Watson. Diez minutos después, marcó uno de los golazos de la jornada al enganchar un zapatazo desde la frontal y a la media hora incluso mejoró ese tanto con una volea espectacular desde treinta metros.

Desde Roque Santa Cruz, en su etapa en el Blackburn Rovers, ningún paraguayo había marcado un ‘hat trick’ en el fútbol inglés.

El centrocampista redondeó el partido con el 0-4 en la segunda parte, en una definición de ‘nueve’ puro delante del portero.

Ya sin Gómez sobre el campo, el Brighton amplió la goleada por medio de Harry Howell y de Yasin Ayari.

Es la cuarta vez en los últimos cinco años que el Brighton está en octavos de final, aunque este es su tope en la historia de la competición. Nunca han estado en cuartos de final. EFE

Redacción D10
