Diego Gómez en la intimidad familiar

Por Narciso Meza

SAN JUAN, MISIONES

Afable, tranquilo, familiero y muy humilde en su condición humana, uno de los hijos mimados de los misioneros, Diego Alexander Gómez Amarilla, de 22 años, conversó en exclusiva con Última Hora en su casa familiar de Mburicá, compañía de San Juan, Misiones.

Habló de sus orígenes, su profundo amor por sus raíces, su experiencia jugando en la mejor liga del mundo, la Selección Nacional, de la cual es una de las piezas claves.

Sencillo, humilde y con un trato de mucho afecto a sus familiares y amigos, el ex compañero del mejor jugador del mundo, Lionel Messi en el Inter de Miami, Estados Unidos, dijo que está feliz por vacacionar unos días en su tierra y compartir con sus abuelos Eugenio y Dionicia, que lo criaron, y con todos sus demás familiares.

El jugador del Brighton inglés confesó que tenía la necesidad de compartir con sus familiares y amigos después de muchos meses. “Aprovecho las vacaciones para estar con mi gente; la verdad no encuentro mejor lugar que compartir con mi familia en el pueblo natal”, dijo. “Estoy muy contento con mi familia, tanto con mis abuelos, con quienes crecí, como con mi mamá, los tíos y los amigos porque el respaldo que recibo de ellos siempre es total”, dijo.

“Mis abuelos y mi mamá me daban la libertad de jugar al fútbol desde pequeño, inclusive la canchita en la casa de mi abuelo Eugenio había hecho yo en mi niñez con arcos de tacuarilla y se mantiene intacta hasta ahora. Aquí chuté una pelota por primera vez”, dijo.

Hoy su abuelo está construyendo una cancha más linda, con nivelación de suelo, sistema de drenaje, regadío y otras comodidades. “Pero mi canchita seguirá intacta”, dijo.

Confesó que desde niño soñaba con ser futbolista y eso aseguraba a sus compañeras de la escuela que se reían de esa afirmación. “Desde niño creía que podría ser jugador, mis compañeras se reían porque parecía un sueño imposible, sin embargo con sacrificio, empeño y apoyo de la familia lo estoy logrando”, dijo. “Recuerdo que mi abuela me regaló una bicicleta para ir de Mburicá al centro de San Juan para practicar en el club 24 de Junio. De tanto que me caí, tengo cicatrices hasta ahora”, comentó.

“Era un niño y la bicicleta que me regaló abuela no tenía esas patitas que tenían esas bicis más modernas; entonces hasta que aprendí a andar me caí muchas veces, pero podía llegar a las prácticas en el 24 de Junio”, recordó.

Diego es uno más en la reunión familiar, donde recibió a ÚH antes de volver a Inglaterra, a donde tiene previsto llegar hoy lunes.

“La humildad es una condición natural en mí. Pero también mis abuelos y mi mamá siempre me hablaron para que sea así, de mantener los pies en la tierra, aun al ir obteniendo ascenso en mi carrera”, dijo.

“Todas las veces que pueda vendré a compartir con mi madre, mi hermanito, mi padrastro, mis abuelos, tíos y demás familiares, y los amigos”, dijo cuando comía un rico batiburrillo y esperaba el asado de oveja que más tarde se degustó en familia.

Agradece al doctor Agustín Chaparro, quien siempre fue su apoyo durante todo el proceso de su formación como futbolista. “Para mí, es una excelente persona que me ayudó mucho desde que me inicié y hasta ahora”, dijo. Sobre su familia, dijo que es un gran aliciente emocional. Poder disfrutar de mi gente y mis amigos las veces que se da la oportunidad es enorme, ya que tengo un calendario muy apretado todo el año y no puedo venir a menudo a mi valle”, dijo. “La vida de futbolista es muy sacrificada y exigente en todos los ámbitos; por eso cuando existen oportunidades, como las que me toca ahora, aprovecho para estar con la familia y los amigos”, señaló.

El exitoso y joven futbolista trata de aprovechar al máximo lo que económicamente le brinda el mundo deportivo.

Fuera de su mundo futbolero, Diego es un hombre normal y de notable calidad de gente.

Presente brillante y futuro extraordinario.

Diego Gómez, jugador del Brighton de Inglaterra y de la Selección Paraguaya, recibió a ÚH en su casa familiar para hablar de todo un poco.

Amistad con Julio

Habló de su amistad con Julio Enciso. “Hicimos juntos las inferiores en Libertad, luego llegamos a la Selección y jugamos juntos en Inglaterra. Es mi amigo desde los 14 años. El pasado domingo fui junto a él a Colombia por su casamiento”, dijo.

“Yo debuté un poco más tarde que él porque tuve dos lesiones muy graves”, agregó el mediocampista del Brighton de la Premier League.



Gran experiencia

Recordó que jugar al lado de Lionel Messi, Luis Suárez y otros fue un paso que le ayudó mucho.

''Fue una gran experiencia jugar en el Inter al lado de grandes jugadores y personas, como Messi, Suárez y otros”, dijo.

Señaló que el astro argentino es una gran persona fuera y dentro de la cancha.

“Me habló muy bien desde que llegué y siempre me aconsejó todo lo mejor, al igual que Suárez”, dijo la estrella del fútbol paraguayo y pieza clave de la Selección Paraguaya de Fútbol.