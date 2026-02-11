11 feb. 2026
Fútbol Internacional

El Al Nassr gana sin Cristiano Ronaldo

El Al Nassr tomó ventaja este miércoles en los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Arkadag en Turkmenistán, al que se impuso por 0-1 en el partido de ida, aún sin Cristiano Ronaldo, que abandonará su protesta ya en el encuentro del próximo sábado ante el Al Fateh, según ‘A Bola’, y sin sus figuras de más renombre.

Al-Nassr

El Al-Nassr venció este miércoles.

Foto: Gentileza - Al-Nassr

Aparte del astro luso, que no había disputado los dos choques anteriores de la liga saudí para protestar por el supuesto trato beneficioso al Al Hilal por el Fondo de Inversión Pública que gestiona los clubes del país, tampoco jugaron este miércoles, por ejemplo, Joao Félix, Marcelo Brozovic, Íñigo Martínez, Kingsley Coman o Sadio Mané.

Todos ellos y Cristiano Ronaldo, que no fueron ni convocados, se entrenaron en Riad este miércoles, según las imágenes difundidas por el propio club en sus canales oficiales.

El atacante portugués, según ha publicado ‘A Bola’ esta semana, pondrá fin a su negativa a jugar el próximo sábado contra el Al Fateh, cuando reaparecerá en competición con el Al Nassr.

“Cristiano Ronaldo ha puesto fin a su periodo de protesta y ya está reintegrado en el trabajo del equipo (...). El regreso al campo está programado para el sábado, en la Saudi Pro League, en el campo del Al Fateh”, según publicó el diario deportivo luso el pasado lunes.

Cristiano Ronaldo Al Nassr
Más contenido de esta sección
Jack Grealish
Fútbol Internacional
Grealish, adiós a la temporada
Jack Grealish, futbolista del Everton, se perderá lo que resta de temporada tras someterse a una operación en el pie izquierdo por una fractura por estrés.
Atalanta
Fútbol Internacional
Atalanta gana y se asoma a puestos europeos
El italiano Giacomo Raspadori, exjugador del Atlético de Madrid, dio este lunes su primera asistencia como jugador del Atalanta, en la victoria ante el Cremonese (2-1) que coloca a la ‘Dea’ muy cerca de los puestos europeos.
paolo guerrero_65519208.jpg
Fútbol Internacional
Llega con buen sabor de boca
Alianza Lima, rival del 2 de Mayo en la primera fase de la Copa Libertadores 2026, se impuso ayer por 2-1 a Comerciantes Unidos con las anotaciones de Renzo Garcés y Paolo Guerrero, de penal, en el marco de la segunda jornada del Apertura peruano.
Marabel en racha en Argentina_65516614.jpeg
Fútbol Internacional
Marabel, en racha goleadora
El delantero paraguayo Junior Marabel está teniendo un arranque más que prometedor en el fútbol argentino.
Carlos González llegando a Ecuador_65514949.jpeg
Fútbol Internacional
Presentan a Carlos González
El delantero paraguayo Carlos González fue presentado en su nuevo club, el Independiente del Valle de Ecuador durante el IDV Fest realizado este domingo.
FBL-FRA-LIGUE1-LE HAVRE-STRASBOURG
Fútbol Internacional
Derrota para Enciso en el fútbol francés
El Racing de Estrasburgo, con el ofensivo paraguayo Julio Enciso en condición de titular, cayó como visitante frente al Le Havre por 2-1 en el duelo correspondiente a la fecha 21 de la Ligue 1.
