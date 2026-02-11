El Al Nassr gana sin Cristiano Ronaldo

Aparte del astro luso, que no había disputado los dos choques anteriores de la liga saudí para protestar por el supuesto trato beneficioso al Al Hilal por el Fondo de Inversión Pública que gestiona los clubes del país, tampoco jugaron este miércoles, por ejemplo, Joao Félix, Marcelo Brozovic, Íñigo Martínez, Kingsley Coman o Sadio Mané.

Todos ellos y Cristiano Ronaldo, que no fueron ni convocados, se entrenaron en Riad este miércoles, según las imágenes difundidas por el propio club en sus canales oficiales.

El atacante portugués, según ha publicado ‘A Bola’ esta semana, pondrá fin a su negativa a jugar el próximo sábado contra el Al Fateh, cuando reaparecerá en competición con el Al Nassr.

“Cristiano Ronaldo ha puesto fin a su periodo de protesta y ya está reintegrado en el trabajo del equipo (...). El regreso al campo está programado para el sábado, en la Saudi Pro League, en el campo del Al Fateh”, según publicó el diario deportivo luso el pasado lunes.