13 feb. 2026
Fútbol Internacional

El Chelsea, a octavos de final de la FA Cup

El Chelsea, sin excesivos problemas, accedió a los octavos de final de la FA Cup con un sencillo triunfo ante el Hull City comandado por Pedro Neto, que hizo un ‘hat trick’ con gol olímpico incluido.

Febrero 13, 2026 07:09 p. m. • 
Por Redacción D10
chel.jpg

Pedro Neto metió tres goles.

Foto: Gentileza - Chelsea

Los ‘Blues’, que no pudieron contar con el lesionado Marc Cucurella, necesitaron cuarenta minutos para romper la resistencia del Hull, pero a partir de ahí fue pan comido para el cuadro de Liam Rosenior.

Hasta el primer gol de Neto, eso sí, fue un festival de fallos en la definición del Chelsea, que erró tres goles cantados, uno del propio portugués, otro de Estevao tras regatear al portero y otro de Liam Delap, el peor de todos.

El delantero inglés taponó un balonazo en largo del portero del Hull, la pelota rebotó en él, tocó en el travesaño y botó en la línea, pero Delap, en lugar de empujar la pelota y despejar la incertidumbre de si había entrado o no, se puso a protestar, perdió la ventaja y le acabaron taponando el tiro. Surrealista.

Después se resarciría con tres asistencias, la primera a Neto, que definió con un gran disparo cruzado desde fuera del área.

Ya en la segunda parte, el portugués anotó un gol olímpico, con dudas de si Jorrell Hato la había tocado en el primer palo, y después de que Estevao aprovechara otro pase de gol con jugadón incluido de Delap, Neto completó su ‘hat trick’ al mandar a guardar una descarga de espaldas dentro del área del propio Delap.

El Chelsea es el primer equipo clasificado a los octavos de final de la FA Cup, seguido del Wrexham, que eliminó por 1-0 al Ipswich Town.

Chelsea FA Cup
Redacción D10
Más contenido de esta sección
20260212_202733.jpg
Fútbol Internacional
Un Atlético descomunal machaca al Barcelona
Una noche memorable en el Metropolitano encumbró al Atlético de Madrid a propinarle una paliza al Barcelona que quedó pendiente de una hazaña en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey.
Febrero 12, 2026 08:29 p. m.
 · 
Redacción D10
Jorge Sampaoli
Fútbol Internacional
Junior Alonso se queda sin entrenador: Jorge Sampaoli, destituido
El técnico argentino Jorge Sampaoli ha sido destituido como entrenador del Atlético Mineiro, tras un mal arranque de temporada, según informó este jueves el club brasileño.
Febrero 12, 2026 05:16 p. m.
 · 
Redacción D10
Raheem Sterling
Fútbol Internacional
Raheem Sterling se va al Feyenoord
El inglés Raheem Sterling, que estaba sin equipo tras rescindir su contrato con el Chelsea, ha fichado por el Feyenoord de Países Bajos.
Febrero 12, 2026 02:31 p. m.
 · 
Redacción D10
Carlos Zambrano
Fútbol Internacional
Alianza Lima rescinde con una de sus figuras
Horas antes del juego ante el 2 de Mayo, el Alianza Lima comunicó la salida de una de sus figuras tras un acuerdo entre las partes.
Febrero 11, 2026 04:21 p. m.
 · 
Redacción D10
Al-Nassr
Fútbol Internacional
El Al Nassr gana sin Cristiano Ronaldo
El Al Nassr tomó ventaja este miércoles en los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Arkadag en Turkmenistán, al que se impuso por 0-1 en el partido de ida, aún sin Cristiano Ronaldo, que abandonará su protesta ya en el encuentro del próximo sábado ante el Al Fateh, según ‘A Bola’, y sin sus figuras de más renombre.
Febrero 11, 2026 02:11 p. m.
 · 
Redacción D10
UEFA
Fútbol Internacional
UEFA presentará ingresos y sorteará Liga Naciones 2026-27
La UEFA celebra este jueves en Bruselas su 50º Congreso Ordinario, cita en la que se presentará los datos económicos de la temporada 2024-2025, con unos ingresos totales que superaron los 5.000 millones de euros, y que precederá al sorteo de la fase liga de la Liga de Naciones 2026-2027, a partir de las 18.00 horas CET.
Febrero 11, 2026 11:18 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más