13 feb. 2026
Fútbol Internacional

Marcelo Moreno Martins sale del retiro y ficha por el Oriente Petrolero

El hasta ahora exfutbolista y goleador histórico de la selección boliviana, Marcelo Martins Moreno, saldrá de un retiro de casi dos años para fichar por el Oriente Petrolero, que este sábado presentará oficialmente al ‘Flecheiro’ como su nuevo refuerzo.

Febrero 13, 2026 06:10 p. m. • 
Por Redacción D10
Marcelo Martins Moreno.jpg

Marcelo Martins Moreno, goleador de Bolivia.

Foto: Gentileza

El equipo refinero anunció la presentación de Martins en un video en sus redes sociales, en el que indica que “la historia continúa” y que este sábado darán la “bienvenida” al también llamado ‘Matador’ en el estadio Ramón ‘Tahuichi’ Aguilera, en la ciudad oriental de Santa Cruz.

El mismo Martins publicó en sus historias de Instragram otro video en el que anuncia su arribo a Santa Cruz este viernes, para unirse “al poderoso Oriente Petrolero”.

“Este equipo tiene una historia increíble, principalmente conmigo. Mi primer gol profesional fue con Oriente Petrolero. Mi primera emoción como jugador profesional, mi primer grito de gol de muchos que tuve en mi carrera fue en Oriente Petrolero y el último va a ser en mi casa, el club de mis amores, Oriente Petrolero”, sostuvo.

El Oriente Petrolero quedó en el puesto 12 entre los 16 equipos que disputaron la Liga de la División Profesional, el principal torneo que se jugó en 2025 en Bolivia, lo que lo dejó fuera de las copas Libertadores y Sudamericana.

El club contrató recientemente al técnico español David González, en reemplazo del argentino-boliviano Víctor Hugo Andrada, y entre sus refuerzos también está el defensor francés Eliaquim Mangala.

Tras debutar en el Oriente Petrolero, Marcelo Martins fichó por el Esporte Clube Vitória brasileño y también jugó en el Cruzeiro, el Shakhtar Donetsk ucraniano, el Werder Bremen alemán y el inglés Wigan.

Además vistió las camisetas de los brasileños Gremio y Flamengo, de los clubes chinos Changchun Yatai, Wuhan Zall y Cangzhou Mighty Lions, del Cerro Porteño paraguayo y del Independiente del Valle ecuatoriano.

Martins fue el máximo artillero de las eliminatorias suramericanas al Mundial de Catar 2022, pero no logró cumplir su sueño de disputar una Copa del Mundo, ni pudo despedirse de su selección con goles en la clasificatoria para la cita mundialista que se jugará este año en Canadá, México y EE.UU.

El ‘Flecheiro’, que cumplirá 39 años en junio, jugó seis jornadas de las eliminatorias al Mundial de 2026 y disputó su último partido con la camiseta boliviana en noviembre de 2023, en la sexta jornada, en la que la Verde cayó por 3-0 ante Uruguay en Montevideo.

También se despidió del fútbol en abril de 2024, en un acto en el Mineirao, estadio mundialista de la ciudad brasileña de Belo Horizonte, en coincidencia con la final del Campeonato Mineiro.

En las últimas semanas, la prensa deportiva local especuló con un eventual retorno de Martins al fútbol para ser convocado para la repesca al Mundial 2026.

El próximo 26 de marzo, la Verde, comandada por el boliviano Óscar Villegas, jugará contra Surinam en Monterrey y el ganador de ese encuentro deberá enfrentarse cinco días después con Irak.

Marcelo Moreno Martins Oriente Petrolero
Redacción D10
