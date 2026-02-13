River Plate no levanta cabeza

Con un solitario gol de Hernán López Muñoz, el ‘Bicho’ se impuso ante un River Plate que tuvo el debut del ecuatoriano Kendry Páez desde el banco de suplentes y sufrió una grave lesión de rodilla para Juan Carlos Portillo.

River, que sufrió también la expulsión de su técnico Marcelo Gallardo tras el final del primer tiempo por un aplauso irónico al árbitro Andrés Merlos, venía de caer 1-4 como local ante Tigre y tras esta nueva derrota se quedó con siete unidades en la Zona B.

Argentinos Juniors, en tanto, con esta victoria quedó con ocho puntos a cinco del líder Tigre, que este jueves en el otro encuentro de la jornada venció por 1-0 a Aldosivi de Mar del Plata, con el único gol convertido por David Romero.

La quinta jornada continuará este viernes con tres partidos: Independiente-Lanús, Unión-San Lorenzo y Defensa y Justicia-Vélez Sarsfield, mientras que el sábado habrá cinco duelos con Banfield-Racing como el destacado.

El domingo habrá otros cuatro cruces con Boca Juniors-Platense como estelar, y se completará el lunes con Deportivo Riestra-Newell’s Old Boys.