12 feb. 2026
Fútbol Internacional

Arsenal se frena y la Premier crece en emoción

El tropiezo del Arsenal contra el Brentford deja al Manchester City a cuatro puntos de los ‘Gunners’. Hay Premier.

Febrero 12, 2026 08:35 p. m. • 
Por Redacción D10
20260212_203418.jpg

Arsenal y el Brentford igualaron por la Premier League.

Pinchó el Arsenal y hay Premier. El tropiezo contra el Brentford, propiciado por un cabezazo de Keane Lewis-Potter para neutralizar el de Noni Madueke, deja al Manchester City a cuatro puntos de los ‘Gunners’. Hay Premier.

En la difícil visita al Gtech Stadium, donde el Brentford solo ha perdido dos de los últimos catorce encuentros, el Arsenal se dejó dos puntos en su pelea por la liga. Sonrió Pep Guardiola desde Mánchester cuando Lewis-Potter les arrebató la victoria en la recta final con un remate de cabeza que dejó helados a los ‘Gunners’, que creían que iban a escapar con el triunfo gracias a un remate en escorzo de Madueke.

El gol del inglés, a contrapié y tras centro de Hincapié, arreglaba otro partido gris del Arsenal, que estuvo sesenta minutos sin disparar a portería y que evitó el gol en contra en la primera parte con un excepcional David Raya, que sacó a bocajarro un testarazo de Igor Thiago, la gran revelación de esta Premier con 17 goles.

Cuando Madueke convirtió el 0-1 y se fue a celebrarlo con los 1700 aficionados del Arsenal desplazados al oeste de la capital, el Arsenal creía tenerlo en el bolsillo. Tampoco estaban asustando mucho los muchachos de Keith Andrews, que no encontraban cómo hacer daño a la defensa rival, que este jueves no pudo contar con William Saliba por enfermedad y confió el centro de la zaga al español Christian Mosquera.

Poco pudieron hacer en el gol del Brentford, que lo fio todo a una de sus mejores armas, los saques de banda. Kayode catapultó la pelota desde la banda, Van den Berg la prolongó y Lewis-Potter, al contacto con ella, la propulsó a la red. No pudo hacer nada Raya. Martin Odegaard, que cubría al centrocampista inglés no llegó tampoco a anticiparse.

El empate fue un mazazo para el Arsenal, que con un inmóvil Viktor Gyökeres arriba se olvidó de cómo atacar. Los últimos minutos de partido llevaron el color del Brentford, que tuvo una inmejorable para llevársela en una carrera de Igor Thiago con Mosquera en la que el central español apareció en el último momento para taponar el disparo del brasileño.

En el tiempo de descuento, en un desajuste entre los centrales de los ‘Bees’, el que casi encontró petróleo fue Martinelli, pero, con todo a favor, se topó con una gran estirada de Kelleher.

Este reparto de puntos perjudica principalmente al Arsenal, que se ha dejado cinco de los últimos quince. La derrota contra el Manchester United hace dos semanas y este empate provocan que el City esté a cuatro puntos de distancia de los ‘Gunners’. Hace escasos cinco días, en el minuto 83 del partido entre el City y el Liverpool, cuando los ‘Reds’ ganaban 1-0, la distancia era de nueve.

Para el Brentford, significa llegar a los cuarenta puntos, a dos del Liverpool y a cuatro del Chelsea, que marca la quinta posición.

- Ficha técnica:

1 - Brentford: Kelleher; Kayode, Ajer, Van den Berg, Henry (Hickey, m.95); Yarmolyuk (Henderson, m.73), Janelt, Jensen; Ouattara, Lewis-Potter (Damsgaard, m.73) y Thiago.

1 - Arsenal: Raya; Timber, Mosquera, Gabriel, Hincapié (Calafiori, m.81); Zubimendi, Eze (Odegaard, m.46), Rice; Madueke (Saka, m.70), Trossard (Martinelli, m.81) y Gyökeres.

Goles: 0-1. Madueke, m.61 y 1-1. Lewis-Potter, m.71.

Árbitro: John Brooks amonestó a Janelt (m.4), Andrews (m.18, fuera del campo), Jensen (m.53) y Ouattara (m.86) por parte del Brentford y a Gabriel (m.20) y Gyökeres (m.30) por parte del Arsenal.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 26 de la Premier League disputado en el GTech Community Stadium (Londres). EFE

Arsenal Premier League Manchester City
Redacción D10
Más contenido de esta sección
UEFA
Fútbol Internacional
UEFA presentará ingresos y sorteará Liga Naciones 2026-27
La UEFA celebra este jueves en Bruselas su 50º Congreso Ordinario, cita en la que se presentará los datos económicos de la temporada 2024-2025, con unos ingresos totales que superaron los 5.000 millones de euros, y que precederá al sorteo de la fase liga de la Liga de Naciones 2026-2027, a partir de las 18.00 horas CET.
Febrero 11, 2026 11:18 a. m.
 · 
Redacción D10
image-288.png
Fútbol Internacional
Como elimina al Napoli de la Copa de Italia
Como deja sin Copa Italia al Napoli, la definición se realizó desde los doce pasos después de igualar 1-1 en tiempo regular. Finalmente culminó 7-6 y el próximo rival en semifinales será el Inter de Milan.
Febrero 10, 2026 08:24 p. m.
 · 
Redacción D10
Raphinha
Fútbol Internacional
Raphinha sigue sin entrenarse a dos días del duelo contra el Atlético de Madrid
El atacante Raphael Dias ‘Raphinha’ tampoco se ha entrenado este martes con el FC Barcelona, a dos días de la ida de la semifinal de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid.
Febrero 10, 2026 12:48 p. m.
 · 
Redacción D10
ttt.jpg
Fútbol Internacional
Barcelona presenta a Tito Villalba
El paraguayo Héctor “Tito” Villalba fue anunciado este martes como nuevo refuerzo del Barcelona de Guayaquil.
Febrero 10, 2026 11:25 a. m.
 · 
Redacción D10
junior marabel_65537145.jpg
Fútbol Internacional
Junior Marabel, contento por su arranque goleador
Junior Marabel, delantero paraguayo del Sarmiento de Junín, que viene de marcar un gol en la victoria 2-1 sobre el Atlético Tucumán, se mostró feliz por su buen arranque en el fútbol argentino, que calificó como “muy bueno y muy competitivo”.
Febrero 10, 2026 09:35 a. m.
 · 
Redacción D10
Jack Grealish
Fútbol Internacional
Grealish, adiós a la temporada
Jack Grealish, futbolista del Everton, se perderá lo que resta de temporada tras someterse a una operación en el pie izquierdo por una fractura por estrés.
Febrero 10, 2026 07:00 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más