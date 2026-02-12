12 feb. 2026
Fútbol Internacional

Raheem Sterling se va al Feyenoord

El inglés Raheem Sterling, que estaba sin equipo tras rescindir su contrato con el Chelsea, ha fichado por el Feyenoord de Países Bajos.

Febrero 12, 2026 02:31 p. m. • 
Por Redacción D10
Raheem Sterling

Raheem Sterling no tuvo minutos esta temporada en el Chelsea.

Foto: Gentileza - Chelsea

El futbolista, internacional en 82 ocasiones, ha firmado un compromiso hasta final de temporada con los neerlandeses, que están entrenados por otra leyenda de la Premier League como Robin Van Persie.

Sterling, de 31 años, salió del Chelsea en enero al llegar a un acuerdo con el club para finalizar su contrato, uno de los más importantes de la nómina del equipo, ya que no contaba ni para Enzo Maresca ni para Liam Rosenior.

Pese a ser una de las primeras bases del proyecto de Todd Boehly y su grupo BlueCo, cuando llegó en el verano de 2022 procedente del Manchester City, el inglés nunca alcanzó las cifras goleadoras de los ‘Sky Blues’ y la temporada pasada incluso llegó a salir cedido al Arsenal. Este año no ha jugado ningún minuto con el Chelsea y fue apartado, entrenándose en solitario hasta su salida en enero.

“Es fantástico que hayamos convencido a un jugador del calibre de Raheem que firme con nosotros. Su fútbol habla por sí mismo: es un jugador que puede cambiar el rumbo de un partido sin dudar y va a ser un jugador de mucho valor para nuestro equipo”, dijo Van Persie.

Tras 22 jornadas, el Feyenoord es segundo en la Eredivisie, a 17 puntos del líder, el PSV Eindhoven.

Raheem Sterling Feyenoord
Redacción D10
Más contenido de esta sección
ttt.jpg
Fútbol Internacional
Barcelona presenta a Tito Villalba
El paraguayo Héctor “Tito” Villalba fue anunciado este martes como nuevo refuerzo del Barcelona de Guayaquil.
Febrero 10, 2026 11:25 a. m.
 · 
Redacción D10
junior marabel_65537145.jpg
Fútbol Internacional
Junior Marabel, contento por su arranque goleador
Junior Marabel, delantero paraguayo del Sarmiento de Junín, que viene de marcar un gol en la victoria 2-1 sobre el Atlético Tucumán, se mostró feliz por su buen arranque en el fútbol argentino, que calificó como “muy bueno y muy competitivo”.
Febrero 10, 2026 09:35 a. m.
 · 
Redacción D10
Jack Grealish
Fútbol Internacional
Grealish, adiós a la temporada
Jack Grealish, futbolista del Everton, se perderá lo que resta de temporada tras someterse a una operación en el pie izquierdo por una fractura por estrés.
Febrero 10, 2026 07:00 a. m.
 · 
Redacción D10
Atalanta
Fútbol Internacional
Atalanta gana y se asoma a puestos europeos
El italiano Giacomo Raspadori, exjugador del Atlético de Madrid, dio este lunes su primera asistencia como jugador del Atalanta, en la victoria ante el Cremonese (2-1) que coloca a la ‘Dea’ muy cerca de los puestos europeos.
Febrero 09, 2026 06:13 p. m.
 · 
Redacción D10
paolo guerrero_65519208.jpg
Fútbol Internacional
Llega con buen sabor de boca
Alianza Lima, rival del 2 de Mayo en la primera fase de la Copa Libertadores 2026, se impuso ayer por 2-1 a Comerciantes Unidos con las anotaciones de Renzo Garcés y Paolo Guerrero, de penal, en el marco de la segunda jornada del Apertura peruano.
Febrero 09, 2026 07:56 a. m.
 · 
Redacción D10
Marabel en racha en Argentina_65516614.jpeg
Fútbol Internacional
Marabel, en racha goleadora
El delantero paraguayo Junior Marabel está teniendo un arranque más que prometedor en el fútbol argentino.
Febrero 09, 2026 07:51 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más