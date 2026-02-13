13 feb. 2026
El presidente de árbitros de la UEFA anticipa cambios en el VAR

Roberto Rosetti, presidente de los árbitros en la UEFA, aseguró que el VAR no puede ir en la dirección de intervenir en todas las decisiones microscópicas y que al final de temporada se reunirán para tomar decisiones sobre posibles cambios.

Febrero 13, 2026 04:29 p. m. • 
Por Redacción D10
Uno de los mayores cambios en el VAR puede registrarse el 28 de febrero

El italiano habló este viernes en el congreso que ha celebrado estos días la UEFA en Bruselas y analizó el estado actual del VAR.

“A final de temporada hablaremos sobre ello, porque no podemos ir en la dirección de que haya intervenciones microscópicas del VAR. Nos gusta el fútbol tal y como es”, dijo Rosetti, que aun así defendió el uso de la tecnología.

“Tampoco podemos olvidar por qué existe el VAR. Es para hacer el juego más justo. Es bueno para los aficionados, para todo el mundo, porque quieres que se tomen las decisiones correctas sobre el campo, especialmente cuando son acciones claras”, argumentó.

Rosetti incidió en que el protocolo debe ser el mismo en todas las ligas y que se debe hablar un único lenguaje del fútbol.

“No puede haber diferentes lenguajes técnicos por Europa. No es bueno, sobre todo porque hay equipos que juegan en competiciones europeas. Estamos en conversaciones sobre ello y antes de la próxima temporada hablaremos de nuevo. Uniformidad e interpretaciones consistentes, estamos trabajando en ello”, indicó.

Uno de los mayores cambios en el VAR puede registrarse el 28 de febrero cuando se espera que la IFAB aprueba las revisiones de saques de esquina y tarjetas amarillas por parte del VAR.

“Es crucial que no retrasemos el inicio del juego. Si algo lo retrasa, no es bueno para el fútbol. También te puedo decir que todo pequeño cambie que acelere la reanudación del juego, nos gusta. Porque nos gusta el fútbol por su intensidad, sus emociones, no por los retrasos”, apuntó Rosetti.

Más contenido de esta sección
Raheem Sterling
Fútbol Internacional
Raheem Sterling se va al Feyenoord
El inglés Raheem Sterling, que estaba sin equipo tras rescindir su contrato con el Chelsea, ha fichado por el Feyenoord de Países Bajos.
Febrero 12, 2026 02:31 p. m.
 · 
Redacción D10
Carlos Zambrano
Fútbol Internacional
Alianza Lima rescinde con una de sus figuras
Horas antes del juego ante el 2 de Mayo, el Alianza Lima comunicó la salida de una de sus figuras tras un acuerdo entre las partes.
Febrero 11, 2026 04:21 p. m.
 · 
Redacción D10
Al-Nassr
Fútbol Internacional
El Al Nassr gana sin Cristiano Ronaldo
El Al Nassr tomó ventaja este miércoles en los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Arkadag en Turkmenistán, al que se impuso por 0-1 en el partido de ida, aún sin Cristiano Ronaldo, que abandonará su protesta ya en el encuentro del próximo sábado ante el Al Fateh, según ‘A Bola’, y sin sus figuras de más renombre.
Febrero 11, 2026 02:11 p. m.
 · 
Redacción D10
UEFA
Fútbol Internacional
UEFA presentará ingresos y sorteará Liga Naciones 2026-27
La UEFA celebra este jueves en Bruselas su 50º Congreso Ordinario, cita en la que se presentará los datos económicos de la temporada 2024-2025, con unos ingresos totales que superaron los 5.000 millones de euros, y que precederá al sorteo de la fase liga de la Liga de Naciones 2026-2027, a partir de las 18.00 horas CET.
Febrero 11, 2026 11:18 a. m.
 · 
Redacción D10
image-288.png
Fútbol Internacional
Como elimina al Napoli de la Copa de Italia
Como deja sin Copa Italia al Napoli, la definición se realizó desde los doce pasos después de igualar 1-1 en tiempo regular. Finalmente culminó 7-6 y el próximo rival en semifinales será el Inter de Milan.
Febrero 10, 2026 08:24 p. m.
 · 
Redacción D10
Raphinha
Fútbol Internacional
Raphinha sigue sin entrenarse a dos días del duelo contra el Atlético de Madrid
El atacante Raphael Dias ‘Raphinha’ tampoco se ha entrenado este martes con el FC Barcelona, a dos días de la ida de la semifinal de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid.
Febrero 10, 2026 12:48 p. m.
 · 
Redacción D10
