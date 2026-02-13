Gustavo Gómez conduce al Palmeiras

Palmeiras, uno de los grandes favoritos, ya está en lo más alto de la clasificación, aunque con los mismos siete puntos que São Paulo, Fluminense y Bahía. Flamengo, el otro favorito y defensor del título, está tres por debajo, tras un inicio irregular.

Se adelantaron los hombres del portugués Abel Ferreira por medio de un cabezazo del central paraguayo y capitán, Gustavo Gómez, a la salida de un córner.

Gol de Gustavo en el 1-0 parcial del #Palmeiras ante #Internacional 🇧🇷



Se juega la fecha 3 del Brasileirao.#AM1080

pic.twitter.com/T8VO2B5mN8 — Fútbol a lo Grande (@FALG1080am) February 13, 2026

Sin poder contar todavía con el internacional colombiano Jhon Arias, flamante fichaje para esta temporada, el ‘Verdão’ se relajó en exceso y se llevó un zarpazo de los colorados antes del descanso.

El empate del Inter es uno de los goles de la jornada y lleva el nombre de Ronaldo, un centrocampista de 29 años que se sacó de la manga un disparo con la zurda de primeras que se coló en la escuadra del arquero palmeirense.

Fue un duro golpe para un Palmeiras que se sobrepuso en el arranque de la segunda parte gracias a la pelea y la efectividad de Vitor Roque.

El exjugador del FC Barcelona y Real Betis galopó hacia el área, superó por fuerza a su marcador, recortó a un segundo rival y chutó con la suerte de que un tercero desvió la trayectoria del balón y despistó al portero uruguayo Sergio Rochet.

En la recta final, sentenció Andreas Pereira, que se ha hecho con las manijas del centro del campo de su equipo.

Gabriel Paulista mejora a Corinthians

Los tres puntos le permiten al cuadro paulista superar a Red Bull Bragantino, que este jueves perdió, por 2-0, en la cancha de Corinthians, que logró su primera victoria en este ‘Brasileirão’ y, de paso, salió de la zona de descenso.

Para los locales, campeones de la Copa de Brasil al final del año pasado y de la Supercopa en este 2026, anotaron el zaguero Gabriel Paulista y el lateral Matheus Bidu.

Paulista, exjugador de los españoles Valencia, Villarreal y Atlético de Madrid, volvió esta temporada a su Brasil natal y ya lleva dos goles, tras anotar en la final de la Supercopa contra el Flamengo.

Por su parte, Bragantino puso fin a una secuencia de nueve partidos sin perder y, además, perdió el liderato que ahora ocupa el Palmeiras.

No obstante, el cuadro verdiblanco comparte la cima con São Paulo, Fluminense y Bahía, que cantaron victoria ante Gremio (2-0), Botafogo (1-0) y Vasco da Gama (0-1), respectivamente.

El clásico carioca entre el ‘Flu’ y el ‘Fogão’ lo decantó el mediapunta argentino Luciano Acosta, uno de los futbolistas más destacados en este inicio de curso.

El que fue incapaz de sacar adelante su partido fue el Santos, que cayó a domicilio ante el recién ascendido Athletico Paranaense, por 2-1.

Sin Neymar ni Gabriel Barbosa ‘Gabigol’, quienes según la prensa local se negaron a jugar en el césped artificial de la Arena da Baixada, la disciplina albinegra encajó su segunda derrota liguera en el minuto 91, con el tanto del delantero colombiano Kevin Viveros.

Antes, había anotado Julimar. Thaciano transformó para el club de Pelé, que ahora marcha penúltimo, con apenas un punto, los mismos que Internacional, Vasco da Gama y Cruzeiro, los otros tres que ocupan la zona de descenso. Cuatro gigantes en peligro.

