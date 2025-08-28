Diego Domínguez: “Es un sueño hecho realidad para mí"

Diego Domínguez Bejarano, ganador del Campeonato WRC3 2024 con Rogelio Peñate como copiloto, se mostró muy feliz por la realización del Mundial de Rally en Itapúa, a cuyo evento calificó como “un sueño hecho realidad”.

“Súper emocionado de que el Mundial de Rally está acá en casa, con tanta gente, un show tan grande, es un momento hermoso para el Paraguay, un evento gigantesco, es un sueño hecho realidad para mí y para muchas personas”, dijo en la ceremonia de apertura.

“Realmente es una locura, me pincho todos los días para ver si es cierto”, agregó en la largada simbólica del WRC ueno Rally del Paraguay 2025.

Su padre, que lleva el mismo nombre, ganador del Rally del Chaco en cuatro ocasiones, dijo que no hay palabra posible en castellano para describir este momento.

“Gracias Paraguay, gracias a todo el público, es un sueño hecho realidad. La lengua castellana no inventó aún algún adjetivo para describir la sensación de lo que es esto”, remarcó.

El veterano corredor partirá al tramo con el objetivo de disfrutar al máximo, ya que el nivel de los mundialistas marca la diferencia, a pesar de contar con el conocimiento del terreno.

“No compensa, el nivel profesional del Mundial es otro, dos a tres cosas favorecen (conocimiento del terreno), pero en promedio total no desequipara; vamos a estar más cerca, pero el profesionalismo de los mundialistas es otro”, sentenció.