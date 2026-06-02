Luqueño comprará a Iván Maggi

La primera parte de la temporada 2026 finalizó recientemente, pero aún así la maquinaria de los equipos no se detiene del todo. Uno de los que planifica el segundo semestre es el Sportivo Luqueño que buscará asegurar a una de sus figuras.

El Auriazul se desprenderá de Paul Riveros, Alan Pereira y Álvaro Martínez, mientras que Sebastián Quintana volverá al Decano tras el final de su préstamo. Ahora, según información de Fútbol a lo Grande, el club buscaría asegurar al delantero Iván Maggi respaldado por un empresario que podría el capital para completar la operación. La medida sería como una inversión, pensando en una futura venta del goleador de 26 años.

Maggi llegó a la institución desde Nueva Chicago de la Primera Nacional Argentina y en el torneo Apertura 2026 jugó 21 partidos y convirtió 10 goles.